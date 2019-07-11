В Ингушетии трудоустроят самых усердных волонтеров в региональное Минкультуры

МАГАС, 11 июля. /ТАСС/. Самых активных добровольцев движения "Волонтер культуры - Эрзи" власти региона будут трудоустраивать в региональное Минкультуры и подведомственные учреждения, сообщила ТАСС пресс-секретарь ведомства Хатима Хадзиева.

"Мы объявили набор волонтеров в движение "Волонтер культуры - Эрзи", по двум направлениям, это культурное и медиа волонтерство. Самые активные волонтеры будут приняты на работу в наше ведомство, также в республике каждый год открывается множество культурных объектов, это и дома культуры, и центры культразвития, нам необходимы амбициозные и грамотные молодые люди", - сказала Хадзиева.

По ее словам, в обязанности волонтеров будет входить организация мероприятий, а также популяризация и развитие культуры в регионе.

"Волонтеры будут участвовать и помогать организовывать все культурные мероприятия, которые будут проводиться в регионе: концерты, фестивали, выставки и т.д. Для молодых людей, которые хотели бы у нас работать, этот проект является возможностью получить новые знания, обмениваться опытом, заводить новые знакомства, да и просто получать заряд положительных эмоций", - добавила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в республике было построено 8 типовых домов культуры, в 2019 году власти региона намерены построить еще шесть, а до конца 2020 года в регионе появятся четыре центра культурного развития.