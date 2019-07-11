Второй день фестиваля Kustendorf сlassic завершился двумя концертами классической музыки

ДРВЕНГРАД, /Сербия/, 12 июля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сразу два концерта классической музыки завершили второй день конкурсной программы фестиваля классической музыки Kustendorf сlassic. Об этом сообщил в четверг корреспондент ТАСС с места событий.

На площадке под открытым небом зрителям была представлена моноопера Микаэла Таривердиева по поэме Роберта Рождественского "Ожидание". Дирижировала оркестром молодой сербский режиссер Мария Стайич.

Затем после перерыва публика переместилась в концертный зал Дрвенграда, где оркестр Kustendorf представил зрителям сочинение для оркестра Модеста Мусоргского "Ночь на Лысой горе". Долгожданным номером программы стало исполнение Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Партию фортепиано исполнил сербский пианист, профессор Королевской консерватории в Брюсселе Александар Маджар. Зал восторженно принял игру мастера и несколько раз вызывал его на бис.

В заключение программы второго дня фестиваля выступил Василий Герелло, солист Мариинского театра, исполнивший неаполитанские песни и русские романсы, в том числе "Ехали на тройке с бубенцами", "Только раз бывает в жизни встреча", "Живет моя отрада" и другие. Завершился концерт исполнением украинской народной песни "Нiч яка мiсячна".

Фестиваль русской классической музыки Kustendorf сlassic проходит в сербском этноселе Дрвенград (Кустендорф, Мечавник). В этом году фестиваль, который проходит с 2013 года при поддержке компании "Газпром нефть", стартовал в седьмой раз, но впервые под новым названием. Ранее музыкальный смотр носил имя "Большой". В этом году в конкурсной программе смотра примут участие более 50 молодых музыкантов из Сербии, Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину), России, Белоруссии, Черногории, Германии.