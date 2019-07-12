Эд Ширан выпустил новый альбом

Британский певец Эд Ширан представил свой четвертый студийный альбом "No.6 Collaborations Project". Запись доступна для прослушивания на сервисе "Яндекс.Музыка".
Все 15 треков на этом релизе - коллаборации с другими артистами. На нем можно услышать Carbi B, Chance the Rapper, H.E.R., Eminem, Justin Bieber, Skrillex и других музыкантов.
"Я большой поклонник всех артистов, с которыми сотрудничал, мне было очень весело", - писал ранее артист на своей странице в Instagram. Он также поблагодарил своих фанатов и всех, кто помогал ему работать над альбомом.
28-летний уроженец Галифакс (графство Уэст-Йоркшир) Эд Ширан получил известность после выхода дебютного альбома под названием "+" в 2011 году. Через три года исполнитель закрепил успех второй пластинкой "X", которая была названа "Лучшим британским альбомом" на церемонии вручения музыкальных премий BRIT Awards. Песня Thinking Out Loud с этого диска принесла Ширану в том же году две премии Grammy в категориях "Лучшая песня года" и "Лучшее сольное поп-исполнение". В 2018 году он занял вторую строчку в рейтинге журнала Forbes самых высокооплачиваемых знаменитостей в возрасте до 30 лет, заработав за год $110 млн.