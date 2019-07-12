Большая игра стримингов. Как Netflix и его конкуренты борются за зрителя

Netflix — ведущий стриминговый сервис в мире. Сначала это была фирма по продаже и прокату DVD, потом же компания практически произвела революцию в индустрии. Они снимают собственный контент, покупают права на трансляцию популярных фильмов и сериалов (от "Друзей" до "Властелина колец").

The New York Times Magazine опубликовал масштабную статью, где разбираются ключевые моменты борьбы за зрителей между Netflix и ее конкурентами. В ней подробно объясняется мотивация принятия важных решений: например, как руководство выбирает, какие сериалы выпускать, а какие — нет, как распределяется бюджет.

Вот одни из главных причин, благодаря которым компания может остаться на вершине олимпа.

Стратегия Netflix изначально была направлена на то, чтобы угодить как можно большему количеству людей. Поэтому контент сервиса разнообразен.

Разнообразный контент позволяет пользователям серфить внутри Netflix, не переходя на другие стриминги.

В эпоху потокового вещания не обязательно привлекать большую аудиторию, чтобы оправдать запуск шоу. Таким принципом руководствуется Netflix, ориентированный на объем контента.

Netflix не раскрывает данные о просмотрах сериалов. Поэтому нельзя сказать, какой сериал самый популярный на платформе. Так они дают творческую свободу авторам, призывая не ориентироваться на цифры и снимать не похожий друг на друга контент.

В то же время данные используются для того, чтобы определить минимальный порог аудитории, а исходя из этого — размер инвестиций в конкретный проект. Например, "Очень странные дела" начали снимать после того, как поняли, что у аудитории есть запрос на высокобюджетные young adult истории.

По данным The New York Times, количество подписчиков Netflix на данный момент выросло до 149 млн, прошлой осенью их было чуть больше 110 млн человек. Год назад аналитики с Уолл-стрит предсказывали, что к концу 2020-го их будет 200 млн.

Тем временем конкуренты стриминга, а это HBO, Amаzon и Hulu, не сдаются и придумывают различные способы, чтобы обогнать Netflix. Есть даже такая шутка, что каждая оперативка у них начинается с вопроса: "Что нам делать с Netflix?"