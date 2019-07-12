Большая игра стримингов. Как Netflix и его конкуренты борются за зрителя

Netflix — ведущий стриминговый сервис в мире. Сначала это была фирма по продаже и прокату DVD, потом же компания практически произвела революцию в индустрии. Они снимают собственный контент, покупают права на трансляцию популярных фильмов и сериалов (от "Друзей" до "Властелина колец").
The New York Times Magazine опубликовал масштабную статью, где разбираются ключевые моменты борьбы за зрителей между Netflix и ее конкурентами. В ней подробно объясняется мотивация принятия важных решений: например, как руководство выбирает, какие сериалы выпускать, а какие — нет, как распределяется бюджет.
Вот одни из главных причин, благодаря которым компания может остаться на вершине олимпа.
- Стратегия Netflix изначально была направлена на то, чтобы угодить как можно большему количеству людей. Поэтому контент сервиса разнообразен.
- Разнообразный контент позволяет пользователям серфить внутри Netflix, не переходя на другие стриминги.
- В эпоху потокового вещания не обязательно привлекать большую аудиторию, чтобы оправдать запуск шоу. Таким принципом руководствуется Netflix, ориентированный на объем контента.
- Netflix не раскрывает данные о просмотрах сериалов. Поэтому нельзя сказать, какой сериал самый популярный на платформе. Так они дают творческую свободу авторам, призывая не ориентироваться на цифры и снимать не похожий друг на друга контент.
- В то же время данные используются для того, чтобы определить минимальный порог аудитории, а исходя из этого — размер инвестиций в конкретный проект. Например, "Очень странные дела" начали снимать после того, как поняли, что у аудитории есть запрос на высокобюджетные young adult истории.
- По данным The New York Times, количество подписчиков Netflix на данный момент выросло до 149 млн, прошлой осенью их было чуть больше 110 млн человек. Год назад аналитики с Уолл-стрит предсказывали, что к концу 2020-го их будет 200 млн.
Тем временем конкуренты стриминга, а это HBO, Amаzon и Hulu, не сдаются и придумывают различные способы, чтобы обогнать Netflix. Есть даже такая шутка, что каждая оперативка у них начинается с вопроса: "Что нам делать с Netflix?"
- В прошлом году телевизионный конгломерат AT&T приобрел компанию Time Warner, в которую входит и канал HBO. Руководство образовавшегося сервиса WarnerMedia делает упор на продолжительность просмотра — им хочется, чтобы вы тратили несколько часов на просмотр, не прерываясь при этом на другие дела.
- Создание собственного стриминга для своего контента может поднять конкурентоспособность других сервисов. Этим сейчас и занимается Disney. Так им больше не придется использовать Netflix в качестве посредника.
- HBO большое внимание уделяет зрителям, которые используют их стриминг через телефон. Например, планируется создавать короткие, 10-минутные видео, которые удобно просматривать на гаджетах.
- HBO считается каналом премиум-класса, поэтому продюсеры планируют расширить контент (как это делает Netflix), а также экспериментировать с форматами.
- Экспериментами занимается также и Amazon. В частности, они купили сериал "Товарищ детектив", который выглядит довольно специфично (румынский малобюджетный сериал с комедийными и пародийными элементами; в основе сюжета — приключения полицейских — прим. ТАСС).