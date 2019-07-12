Пускепалис подтвердил, что с ним консультируются по поводу руководства Волковским театром

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького Сергей Пускепалис подтвердил, что с ним проводятся консультации по поводу художественного руководства Театром имени Волкова. Об этом он сообщил в пятницу ТАСС, комментируя появившуюся в Telegram-каналах информацию о его возможном назначении худруком ярославского театра.

"Со мной ведутся консультации [по поводу руководства театром], но пока окончательно прокомментировать это не могу. Пока все в процессе, - сказал он. - 19 августа [министр культуры Владимир Ростиславович [Мединский] примет решение, тогда всем всех представят".

Пускепалис отметил, что с труппой театра в последнее время не встречался. "Встречался, когда работал там два года (c 2009 по 2011 годы Пускепалис был главным режиссером Волковского театра - прим. ТАСС)", - добавил режиссер.

В пресс-службе Театра имени Волкова назвали слухами информацию о возможном назначении Пускепалиса на должность худрука. "Сейчас [бывший художественный руководитель театра Евгений] Марчелли еще в отпуске. По возможным кандидатурам никакой информации пока нет, знаем только то, что Мединский публично озвучил", - отметили ТАСС в пресс-службе. ТАСС направил также запрос в Министерство культуры по поводу кандидатуры Пускепалиса на пост худрука.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский пообещал провести проверку в театре имени Волкова, где произошел конфликт между Марчелли и директором театра Алексеем Туркаловым. После министр освободил Туркалова от выполнения обязанностей директора театра и объявил выговор Марчелли. Позже режиссер заявил, что написал заявление об уходе.

Театр Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Театр назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Помимо основной и камерной сцен (около 900 и 100 мест соответственно) действует средняя сцена.