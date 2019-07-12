{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Конфликт в Театре имени Волкова

Пускепалис подтвердил, что с ним консультируются по поводу руководства Волковским театром

Министр культуры Владимир Мединский примет соответствующее решение 19 августа, добавил заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького
Заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького Сергей Пускепалис Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького Сергей Пускепалис
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького Сергей Пускепалис подтвердил, что с ним проводятся консультации по поводу художественного руководства Театром имени Волкова. Об этом он сообщил в пятницу ТАСС, комментируя появившуюся в Telegram-каналах информацию о его возможном назначении худруком ярославского театра.

"Со мной ведутся консультации [по поводу руководства театром], но пока окончательно прокомментировать это не могу. Пока все в процессе, - сказал он. - 19 августа [министр культуры Владимир Ростиславович [Мединский] примет решение, тогда всем всех представят".

Пускепалис отметил, что с труппой театра в последнее время не встречался. "Встречался, когда работал там два года (c 2009 по 2011 годы Пускепалис был главным режиссером Волковского театра - прим. ТАСС)", - добавил режиссер.

В пресс-службе Театра имени Волкова назвали слухами информацию о возможном назначении Пускепалиса на должность худрука. "Сейчас [бывший художественный руководитель театра Евгений] Марчелли еще в отпуске. По возможным кандидатурам никакой информации пока нет, знаем только то, что Мединский публично озвучил", - отметили ТАСС в пресс-службе. ТАСС направил также запрос в Министерство культуры по поводу кандидатуры Пускепалиса на пост худрука.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский пообещал провести проверку в театре имени Волкова, где произошел конфликт между Марчелли и директором театра Алексеем Туркаловым. После министр освободил Туркалова от выполнения обязанностей директора театра и объявил выговор Марчелли. Позже режиссер заявил, что написал заявление об уходе.

Театр Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Театр назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Помимо основной и камерной сцен (около 900 и 100 мест соответственно) действует средняя сцена.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссияЯрославская областьКонфликт в Театре имени Волкова
На фестивале "Кинолес" в Петербурге представили работы молодых российских режиссеров
Зрители смогут увидеть 14 короткометражных картин - победителей российских и международных фестивалей
Читать полностью