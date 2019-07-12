Премьера спектакля о Леонардо да Винчи итальянского театра NoGravity прошла в Москве

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Премьерный показ спектакля Leonardo итальянского театра NoGravity прошел в Зеленом театре ВДНХ в пятницу в рамках международного фестиваля искусств "Вдохновение". Постановка приурочена к 500-летней годовщине смерти Леонардо да Винчи.

"В этом году отмечается 500 лет со дня смерти Леонардо - это очень важная дата для всей Италии и мира. Леонардо очень важен для меня, потому что он для меня мастер, он работал с теми секретами, которые я пытаюсь воплотить на сцене. Он очень многое сделал для театра, придумал много механизмов и много шоу", - рассказал накануне журналистам режиссер постановки Эмилиано Пеллисари.

Спектакль рассказывает об этапах жизни и творчества, философских концепциях да Винчи. По словам Пеллисари, великий итальянец был "не хореографом, а архитектором человеческих тел". Шесть танцоров выполняют сложные хореографические номера, непрерывно перемещаясь в воздухе и практически не касаясь поверхности земли, и олицетворяют произведения художника. Восемь музыкантов и оперных артистов, исполняющих старинные произведения, помогают им еще сильнее воссоздать атмосферу эпоху Возрождения.

"Это спектакль, где мы представляем шедевры творчества гения Леонардо да Винчи и его изобретения. Публика увидит архитектуру построения тел танцоров-акробатов, которые будут показывать свои танцевальные возможности, они воспроизведут основные моменты творчества Леонардо да Винчи. Это его картины, христианские темы, библейские сюжеты, очень известные произведения, либо это могут быть мои фантазии, где я показываю с помощью пластики и движений танцоров геометрию, которая проходит через все произведения Леонардо да Винчи", - поделился с журналистами Пеллисари во время генеральной репетиции.

Режиссер на протяжении года изучал жизнь и творчество да Винчи. Источником его вдохновения стали такие картины, как "Спаситель мира", "Мадонна в скалах". В качестве основных тем, которые раскрываются в постановке, были выбраны живопись, скульптура, механические изобретения и "философские концепции, связанные с душой".

"Ключ к искусству для меня - это античность, главное - вдохновить зрителей и показать им чудо, поэтому NoGravity и называет себя "театром-чудом". Мой метод самовыражения - иллюзия, для того, чтобы очаровать публику, мне нужно подарить зрителю некоторые иллюзии, я всегда использую магические секреты в своих постановках", - добавил он.

Мировая премьера

Как ранее отметил арт-директор фестиваля Роман Должанский, событие можно назвать "мировой премьерой". "Спектакль был сыгран один раз, 1 июля в городе Неаполе, но там не было финальных сцен, это был скорее прогон. Я считаю, что мировая премьера будет сейчас в Москве", - сказал он. Представление можно будет увидеть в Зеленом театре ВДНХ 13 и 14 июля.

NoGravity - особый итальянский театр, созданный по образу и подобию барочных уличных "театров чудес" (XVII-XVIII веков). В их основе были необычные постановки, а на сцене использовались сложные механизмы, которые не всегда понятно, как работали. По аналогии с ренессансными театрами итальянцы в основном показывают свои постановки на улице, создавая волшебство в воображении зрителей.

Международный фестиваль искусств "Вдохновение" проводится в Москве в пятый раз. В программе представлены постановки театров из Бельгии, Италии, Франции, Белоруссии, Литвы, Казахстана, Армении и России. Фестиваль проходит на ВДНХ с 5 по 21 июля.