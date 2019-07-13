В Японии начались первые за 20 лет гастроли театра балета Бориса Эйфмана

ТОКИО, 13 июля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана в Японии начались в субботу с выступления на сцене площадки Biwako Hall в западном городе Оцу, расположенном рядом с древней столицей Киото.

Почти 2 тыс. собравшихся в зале смотрели балет "Анна Каренина", поставленный по роману Льва Толстого на музыку Петра Чайковского. Это первое выступление театра в Японии с 1998 года.

"В начале 90-х Япония стала одной из первых стран Азии, которая пригласила наш театр на гастроли. Показанные там спектакли имели большой успех. С ним связаны самые добрые воспоминания, потому что японская публика очень любит балет и танец. А того, кого она любит, она просто боготворит и принимает с теплом и эмоциями", - рассказал корреспонденту ТАСС по телефону Борис Эйфман перед началом программы.

По его словам, сейчас в Японию вернулся другой театр, с новым репертуаром, артистами и совершенно иным уровнем мастерства. "Я думаю, что та всемирная востребованность, которой наша труппа добилась сегодня, вновь обратила на себя внимание японской компании Japan Arts, занимающейся организацией гастролей. Конечно, и публика поменялась. Можно сказать, мы будем заново покорять, завоевывать Японию и представлять в ней современный русский балет", - добавил он.

После Оцу театр балета выступит в городе Сидзуока, а завершатся гастроли через неделю серией выступлений на одной из главных сцен Токио Bunka Kaikan. Помимо "Анны Карениной" в программу гастролей также был включен балет "Роден, ее вечный идол" на музыку Мориса Равеля, Камиля Сен-Санса и Жюля Массне. "Это спектакли XXI века с оригинальной хореографией и уникальными артистам, синтез классики и современности. Помимо самих выступлений у нас запланировано проведение мастер-классов и встреч со зрителями, деятелями танца и критиками", - рассказал Эйфман.

"Труппа покажет японским зрителям, что в России не только хранят классику, которую они обожают, но и создают новое, успешное и конкурентоспособное хореографическое искусство. Я с волнением жду этой встречи", - добавил он.

История гастролей

Гастрольный пик театра Эйфмана на японском направлении пришелся на 1990-е годы, когда в течение пяти туров петербуржцы показали здесь все свои балеты того периода - "Идиот", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Интриги любви", "Мастер и Маргарита", "Тереза Ракен", "Чайковский", "Дон Кихот, или Фантазии безумца", "Карамазовы", "Красная Жизель". Здесь на одном из показов балета "Пиноккио" в 1990 году артистам аплодировали в течение 20 минут.

Выступления пройдут при поддержке правительства Санкт-Петербурга, специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого и Фестиваля российской культуры в Японии. Тур организован японской концертной компанией Japan Arts.