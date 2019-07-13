День Союзного государства прошел в рамках фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"

МИНСК, 13 июля. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Реплика Большой Императорской короны, образ Александра Невского в искусстве, Ростовская финифть и празднование 50-летия ВИА "Песняры" - проекты, вызвавшие большой интерес у участников и гостей Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", который проходит в эти дни в Витебске. Эти мероприятия стали частью большой культурной программы, специально подготовленной ко Дню Союзного государства Белоруссии и России, который традиционно проходит в один из дней фестиваля.

Всего на один день в фестивальный Витебск привезли реплику Большой Императорской короны, которая была создана российскими ювелирами в 2012 году. Создание этого произведения приурочили к 250-летию Большой Императорской короны. Специалисты считают, что в некоторой степени по мастерству исполнения реплика превзошла оригинал, созданный в XVIII веке по задумке российской императрицы Екатерины II (1729-1796). Ювелирная группа "Смоленские бриллианты" выполнили реплику из белого золота 585 пробы. Корона усыпана 11 426 бриллиантами круглой формы общим весом 1928 карат, 74 крупными морскими жемчужинами; в центре обруча корону венчает большой бриллиант массой 10 карат, а вместо оригинальной шпинели представлен рубеллит - красный камень турмалин массой 384 карата. Высота короны с крестом - 35 см, длина нижней окружности - 63 см. Масса короны - 2312 граммов. Над созданием короны в течение полугода трудилось 60 ювелиров и 1000 огранщиков.

Образ Александра Невского

Художественный музей в Витебске на один день открыл двери для выставочного проекта "Образ Александра Невского в искусстве". Экспозицию посвятили 780-летию венчания князя Александра Невского (1221-1263) и витебской княжны Александры Брячиславны. "В основе концепции проекта - тема супружества, как одного из главных духовных таинств в культуре православных ценностей. Витебская княжна Александра, дочь полоцкого князя Брячислава, явила миру образец семейных взаимоотношений, в которых супруга является не только женой и матерью детей, а другом, помощником и надежным тылом", - говорится в аннотации к проекту. Великий князь неоднократно приезжал в Витебск. Один из таких визитов, зафиксированных летописью 1245 года, белорусские скульпторы Александр Гвоздиков, Иван Казаки Евгений Колчев запечатлели в скульптурной композиции, установленной в Витебске рядом с Благовещенской церковью.

На выставке в Витебске показали работы известных российских художников. Здесь можно было увидеть объемную композицию Ирины Волкодаевой "Великий Князь Александр Ярославич Невский и княгиня Александра Брячиславна. XIII век", картины московского художника Филиппа Москвитина "Князь Александр Невский и Полоцкая княжна Александра Брячиславна", "Святой князь Александр Невский", "Перенесение мощей князя Александра Невского императором Петром I в Санкт-Петербург", "Князь Александр Невский и хан Сартак в Орде", "Венчание князя Александра с дочерью полоцкого князя Александрой".

Миниатюрная живопись

До конца июля жители и гости Витебска смогут познакомиться с миниатюрной живописью на эмали, которая называется финифть. С XVIII века она ассоциируется с Ростовом, ставшим родоначальником этого самобытного искусства. На выставке представлено более 200 экспонатов. Среди них - изящные ювелирные украшения в кружевном обрамлении скани, ожерелья, браслеты, серьги, медальоны, оклады для иконок, миниатюрные картины, зеркала и флакончики для духов, шкатулки и панно с миниатюрной живописью и другие.

День Союзного государства

Завершился День Союзного государства на "Славянском базаре" концертом, посвященном 50-летию белорусского ансамбля "Песняры".

Программа, подготовленная в рамках Союзного государства, органично вписалась в концепцию международного фестиваля искусств, ставшего важным культурным явлением. "Значимость витебского форума - важнейшей для нас культурологической площадки - выходит далеко за рамки Союзного государства. Фестиваль в Витебске проходит уже 28 лет и сохраняет свою актуальность. Он интересен людям и востребован, а значит, будет развиваться", - уверен госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.