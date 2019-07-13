Работы молодых художников представил форум творческих мастерских в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Выставка Всероссийского форума молодежных творческих мастерских "АРТ-Мастерская XXI", которая открылась в субботу в Петербурге, представила работы молодых отечественных художников - живопись, графику, скульптуру, арт-фото и цифровое искусство, передает корреспондент ТАСС. Ее зрители увидят более 140 произведений изобразительного искусства.

"Это хорошо продуманный проект. Участники мастерских подбирались руководителями очень тщательно. Были определены темы. Руководители мастерских - известные художники и опытные кураторы", - рассказал на открытии президент Творческого союза художников России Константин Худяков.

Экспозиция стала одним из самых масштабных творческих событий России за последние несколько лет по количеству принимающих участие работ, отмечают организаторы. В основе проекта - работа пяти творческих мастерских под общим названием "Природа бинарности", в ней авторы работ показывают сущность вещей, состоящих из двух компонентов.

На выставке представлены картины художников из разных регионов России, в том числе студентов и выпускников художественных вузов и училищ, а также членов творческих союзов страны и самостоятельных авторов. Свои работы также демонстрируют руководители мастерских и профессиональные художники.

После Петербурга выставка пройдет во Владимире, Калининграде, Тольятти, Ставрополе и Москве. В Петербурге показ работ художников продлится до 5 августа. Сам форум завершится 24 декабря в Москве.

Первый Всероссийский форум молодежных творческих мастерских "АРТ-Мастерская XXI" проходит при поддержке Минкультуры РФ. После его окончания планируется издание альбома-каталога с аналитическими статьями крупнейших российских искусствоведов.