Солисты Большого театра с триумфом выступили в Стамбуле

СТАМБУЛ, 14 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Солисты Большого театра с триумфом выступили в субботу на 10-м Международном стамбульском оперном фестивале, передает корреспондент ТАСС. Концерт с участием российских музыкантов приурочен к перекрестному Году культуры и туризма Турции и России.

На сцене Центра исполнительских искусств "Зорлу" перед зрителями предстали сопрано Анна Нечаева, меццо-сопрано Юлия Мазурова, тенор Федор Атаскевич и баритон Павел Янковский. Выступление прошло в сопровождении Стамбульского государственного оркестра оперы и балета под управлением Антона Гришанина, дирижера Большого театра.

Стамбульцам и гостям города посчастливилось послушать более 20 композиций классической музыки, в том числе арии из опер "Дон Карлос", "Кармен", "Травиата", "Трубадур", "Турандот", "Самсон и Далила", "Сказки Гофмана".

Во время антракта 38-летний предприниматель из Анкары по имени Бюлент поделился с корреспондентом ТАСС своими впечатлениями о концерте. "То, что происходит на сцене и в зрительском зале, можно назвать сближением народов Турции и России. Русский дирижер управляет стамбульским оркестром, а в зале собрались граждане двух государств. Это показывает, как культура может сближать людей из разных стран", - подчеркнул собеседник агентства.

О своем сотрудничестве с турецкими музыкантами рассказал ТАСС дирижер Антон Гришанин. "Турецкий оркестр очень гибкий, талантливый и понимающий. Его участники очень легко идут на контакт. По сравнению с другими оркестрами, с которыми нам приходилось ранее работать, на репетициях они были разговорчивыми, эмоциональными, в какой-то степени темпераментными и очень творчески подходили к процессу. Но могу сказать, что сегодня они выступили с отдачей, и сыграли даже лучше чем на репетициях. Такой подход подкупает любого дирижера", - рассказал маэстро.

10-й Международный стамбульский оперный фестиваль проходит в крупнейшем турецком мегаполисе со 2 по 14 июля. Организатором мероприятия выступило Главное управление по государственным театрам и балетам Турции.