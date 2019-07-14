Александр Петров надеется, что фильм "Текст" с его участием выдвинут на "Оскар"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Актер Александр Петров выразил надежду, что фильм "Текст" Клима Шипенко по одноименному бестселлеру Дмитрия Глуховского, в котором Петров играет главную роль, будет выдвинут от России на "Оскар". Об этом в воскресенье он сообщил на образовательном мероприятии, посвященном теме будущих трендов в кинематографе.

"Фильм "Текст" выйдет осенью этого года, я очень надеюсь, что он будет представлять Россию на "Оскаре", мне так кажется. Столько сил было положено, невероятный материал, который написал Митя Глуховский, и я буду принимать в нем участие. <...> Когда я только прочитал эту книгу, я понял, что рано или поздно будет фильм и я там приму участие, и так и получилось", - сказал он.

Герой романа Глуховского - студент первого курса филологического факультета МГУ Илья, только что закрывший сессию. Герой оказывается в тюрьме после того, как в клубе ему подкидывают наркотики. Выйдя на свободу через семь лет, Илья возвращается в родную Лобню: рядом с ним не осталось никого - лучший друг занят собственной жизнью, любимая девушка ушла, мать умерла за пару дней до выхода сына из тюрьмы, Илья остается в полном одиночестве.

В рамках образовательного мероприятия проходят творческие встречи, организованы развлекательные тематические зоны, кинопоказ коротких метров студентов школы кино и телевидения "Индустрия". В образовательной программе принимают участие кинорежиссер, сценарист Александр Сокуров, режиссер, продюсер Федор Бондарчук, актер театра и кино Александр Петров, кинообозреватель Антон Долин и другие.