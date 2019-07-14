Бондарчук: появление онлайн-кинотеатров ведет к росту потребности в кинематографистах

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Развитие индустрии цифровых платформ в России приведет к увеличению потребности в художниках-кинематографистах. Такое мнение режиссер Федор Бондарчук в воскресенье выразил на образовательном мероприятии, посвященном будущим трендам в кино, в рамках киношколы "Индустрия" на "Стрелке".

"Про время сегодняшнее: "Национальная медиа группа" открывает цифровую платформу More.TV сейчас, "ТНТ-Премьер" есть, Rambler - Окко, это все только начинается. Для такого количества платформ нужен контент и нужны художники, поверьте, дефицит художников-кинематографистов будет возрастать каждый день", - сказал он.

Бондарчук также отметил, что организаторы киношколы "Индустрия" задумываются об открытии кастинг-агентства для отбора актеров в кино. "Думаю, что мы откроем агентство, рядом со школой", - добавил он.

В рамках образовательного мероприятия проходят творческие встречи, развлекательные тематические зоны, кинопоказ коротких метров студентов "Индустрии". В образовательной программе приняли участие кинорежиссер, сценарист Александр Сокуров, актер театра и кино Александр Петров, кинообозреватель Антон Долин и другие.

По завершению образовательной программы состоится московская премьера коротких метров студентов киношколы "Индустрия", в том числе будут показаны фильм Паулины Андреевой "Плачу с вами", картина "Папа" режиссера Карины Чувиковой с Константином Хабенским в главной роли и другие работы.