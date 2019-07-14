Джаз-баттлы, танцы и гончары. В Санкт-Петербурге прошел фестиваль "Петроджаз"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль "ПетроДжаз", который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге, отметил 15-летие на улицах города. Заключительный день фестиваля, воскресенье, был отмечен двумя музыкальными баттлами - басовым и саксофонным, а также концертом, на котором участники исполнили известные джазовые композиции.

"Фестиваль уже пятнадцатый, юбилейный по счету. А лет ему исполнилось 16, потому что впервые джазовый фестиваль проводился в Петропавловской крепости и состоялся в 2003 году", - сообщил журналистам президент фестиваля Иннокентий Волкоморов. В этом году организаторы подготовили новую сцену, которая располагалась ближе к Невскому проспекту, две сцены впервые соединила картинная галерея.

Спустя девять лет после первого выступления на фестивале его вновь посетил бас-гитарист Шез Раджа из Лондона. В честь праздника музыкант представил композиции из своего нового альбома.

Шез Раджа стал участником одного из баттлов завершающего дня фестиваля, в которых также приняли участие гитарист из Ставрополя Александр Мороз, петербурженка Людмила Колбасова и москвичка Полина Юрченко. Одним из новых направлений фестиваля стали совместные музыкальные проекты участников из Италии, России, Новой Зеландии и Великобритании.

Помимо джазовой музыки для гостей фестиваля были организованы различные мастер-классы. По словам Волкоморова, важнейшей частью праздника являются танцы, поэтому на фестивале прошли танцевальные мастер-классы. Гости праздника смогли разучить не только джазовые танцы - степ, свинг, рок-н-ролл, но и национальные британские, ирландские, восточные и цыганские движения.

В гончарном мастер-классе известные музыканты создавали свою керамику, а вырученные средства от продажи их изделий пойдут в благотворительные фонды.