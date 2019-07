Пол Маккартни и Ринго Старр вместе исполнили несколько песен на концерте в Лос-Анджелесе

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Пол Маккартни в рамках своего турне Freshen Up выступил в Лос-Анджелесе вместе с другим бывшим участником легендарной группы The Beatles Ринго Старром. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN.

Заключительный концерт гастролей Маккартни состоялся на спортивной арене Dodger Stadium. Во время выступления бывший бас-гитарист The Beatles сообщил зрителям, что их ждет сюрприз.

"У нас есть сюрприз для нас самих, для вас, для всех, - сказал он. - Дамы и господа, единственный и неповторимый Ринго Старр". На сцену тут же выкатили ударную установку, а за ней последовал и сам барабанщиком The Beatles.

Маккартни и Старр обнялись под овации зрителей, а затем исполнили две песни: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band и Helter Skelter.

Группа The Beatles была создана в 1960 году и распалась в 1970-м. После этого все ее участники - Джон Леннон (1940-1980), Пол Маккарти, Джордж Харрисон (1943-2001) и Ринго Старр - начали сольные карьеры. Журнал The Rolling Stones поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен, а пластинка этой группы Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band возглавляет рейтинг лучших 500 альбомов по версии этого журнала. По числу композиций, занимавших первые места в хит-парадах, The Beatles - исторические лидеры как в Великобритании, так и в США.