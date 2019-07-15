Умер художник-постановщик "Мосфильма" Стален Волков

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Художник-постановщик десятков известных советских фильмов Стален Волков умер в возрасте 93 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Союза кинематографистов РФ.

"13 июля 2019 года на 94-м году жизни ушел из жизни выдающийся кинематографист, добрый, отзывчивый человек, о котором все мы вспоминаем с большой теплотой, участник Великой Отечественной войны, народный художник РФ, член Гильдии художников кино Союза кинематографистов России, член Академии художеств России, член кинематографических академий "Золотой Орел" и "Ника" С.Н. Волков", - отмечается в сообщении.

В Союзе кинематографистов добавили, что прощание с художником состоится 18 июля в 12:00 в морге ЦКБ.

Волков в 1954 году окончил с отличием художественный факультет ВГИК. Всю жизнь он проработал художником-постановщиком киностудии "Мосфильм". Волков принимал участие в создании фильмов "Идиот", "Белые ночи", "Свет далекой звезды", "Братья Карамазовы", "Живые и мертвые", "Неповторимая весна", "Директор" и других. Всего в его послужном списке - около 25 фильмов. Станковая живопись Волкова также пользовалась популярностью, она демонстрировалась на всесоюзных, республиканских и других художественных выставках.