Структура Росатома оснастила Третьяковку новой охранной системой

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Инжиниринговая компания в составе ядерного оружейного комплекса Росатома "Элерон" доработала охранную систему "Яхонт", созданную для стратегических объектов, и установила ее в Третьяковской галерее.

"После кражи картины Куинджи в январе этого года Третьяковская галерея заказала систему третьего рубежа охраны (защиту самого предмета, а не только периметра) для выставочных помещений на Крымском Валу и в Инженерном корпусе", - сообщает корпоративное издание Росатома "Страна Росатом".

Ранее в Третьяковской галерее были установлены разработанные предприятием Росатома еще 15 лет назад датчики серии "Яхонт".

"Когда речь зашла об оснащении культурного объекта, на первый план выдвинулась компактность и эстетика. Изначально датчик вместе с системами автономного питания и другой начинкой представлял собой блок 300200150 мм. Нам нужно было в короткий срок изменить габариты, а все свойства сохранить", - приводятся в материале слова начальника отделения "Элерона" Алексея Руднева.

В результате удалось добиться, что датчики "Яхонта" стали настолько компактны, что их можно разместить на обратной стороне картинной рамы (в залах Третьяковки установили датчики "Яхонта" размером с банковскую карту, только толщиной около 4 мм). Устройства контроля реагируют не только на любое вторжение в охраняемую зону, но и на физическое воздействие на предмет контроля.

"Фактически комплекс обеспечивает неизвлекаемость. Злоумышленнику никакими способами его не обойти", - подчеркнул Руднев.

Новую систему использовали на выставках Ильи Репина, Бориса Голополосова, Федора Захарова в галерее на Крымском Валу, Эдварда Мунка в Инженерном корпусе, в зале главного корпуса Третьяковки, где выставлена Библия Пискатора, отмечает издание.

"Элерон" - крупнейшее в стране и отрасли предприятие по созданию и внедрению систем физической безопасности, как по численности персонала (около 8 тыс. сотрудников), так и по номенклатуре выпускаемой продукции. Стратегическими заказчиками предприятия являются объекты госкорпорации "Росатом" и федеральных силовых ведомств.