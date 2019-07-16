Умерла актриса Ольга Вяликова

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Актриса Центрального академического театра Российской армии Ольга Вяликова умерла в возрасте 65 лет. Об этом во вторник сообщает театр на своей странице в Facebook.
"Скоропостижно скончалась артистка Театра армии - Ольга Петровна Вяликова. Ольга Петровна работала в нашем театре с 1980 года", - говорится в сообщении.
Ольга Вяликова сыграла в спектаклях "Орестея", "Изобретательная возлюбленная", "Игра на клавишах души", "Похождение бравого солдата Швейка", "Удивительные приключения Маши и Вити" и других. В 2014 году была награждена медалью "За трудовую доблесть".