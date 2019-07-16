Умерла актриса Ольга Вяликова

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Актриса Центрального академического театра Российской армии Ольга Вяликова умерла в возрасте 65 лет. Об этом во вторник сообщает театр на своей странице в Facebook.

"Скоропостижно скончалась артистка Театра армии - Ольга Петровна Вяликова. Ольга Петровна работала в нашем театре с 1980 года", - говорится в сообщении.