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Умерла актриса Ольга Вяликова

Ей было 65 лет

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Актриса Центрального академического театра Российской армии Ольга Вяликова умерла в возрасте 65 лет. Об этом во вторник сообщает театр на своей странице в Facebook.

"Скоропостижно скончалась артистка Театра армии - Ольга Петровна Вяликова. Ольга Петровна работала в нашем театре с 1980 года", - говорится в сообщении.

Ольга Вяликова сыграла в спектаклях "Орестея", "Изобретательная возлюбленная", "Игра на клавишах души", "Похождение бравого солдата Швейка", "Удивительные приключения Маши и Вити" и других. В 2014 году была награждена медалью "За трудовую доблесть".

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