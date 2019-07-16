Пиотровский: юристы имеют достаточно материалов в деле о возвращении крымских экспонатов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Юристы, которые защищают право крымских музеев на возвращение экспонатов из Музея Алларда Пирсона в Амстердаме после временной выставки в 2014 году, обладают достаточными материалами и должны продолжать работу с ними, считает генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.

Об этом он сообщил во вторник ТАСС, комментируя решение апелляционного суда Амстердама отложить вынесение вердикта по делу о крымских экспонатах. На данном этапе суд постановил, что, вопреки утверждениям украинской стороны, голландские законы и Конвенция ЮНЕСКО 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, не применимы к данному делу.

"Пока ничего обнадеживающего, просто отложили, слава богу. Они сочли, что есть еще, что изучать", - отметил Пиотровский. По его мнению, на этом этапе нет необходимости искать дополнительные основания для отстаивания интересов музеев Крыма, поскольку юристы располагают всеми необходимыми материалами.

"Работают юристы, все основания ясны: здесь право противостоит справедливости, вот и все. Ждем решения. Юристы будут работать над этими материалами - суетиться не надо, надо спокойно работать", - считает глава Союза музеев.

Экспонаты ожидают решения

Экспонаты из Центрального музея Тавриды, Керченского историко-культурного заповедника, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Национального заповедника "Херсонес Таврический" использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Всего на временную выставку было вывезено более 2 тыс. предметов.

Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи, так и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, вернул Украине экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, но приостановил процедуру передачи ценностей в Крымские музеи до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

Украинская сторона считает, что скифское золото является частью культурного наследия страны, которое в настоящее время незаконно удерживается Нидерландами, и страна заявляет свои права на владение экспонатами. Крымские музеи, со своей стороны, считают скифское золото частью своего культурного наследия.