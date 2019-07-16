СМИ: умер певец Джонни Клегг

ТАСС, 16 июля. Южноафриканский певец и автор песен британского происхождения Джонни Клегг умер во вторник от рака в возрасте 66 лет, сообщил местный телеканал eNCA со ссылкой на менеджера исполнителя.

Клегг получил известность благодаря смешению традиционных африканских и европейских мотивов. В 1993 году он был номинирован на престижную премию Grammy за лучший альбом.

Клегг открыто критиковал политику расовой сегрегации, которую правительство ЮАР поддерживало до 1994 года.

Рак был диагностирован у Клегга четыре года назад. Несмотря на диагноз, он продолжал вести концертную и гастрольную деятельность.