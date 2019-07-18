Что скрывает проникновенная баллада Nothing Else Matters? Отрывок из биографии Metallica

К сожалению, история группы Metallica началась с трагического события — совсем скоро после основания коллектива (1981 год) во время автобусного тура в Швеции ушел из жизни басист Клифф Бертон (1986 год). Для них это стало большим ударом, шла речь о роспуске коллектива. Однако, с благословения семьи погибшего, группа продолжила свой творческий путь с новым музыкантом. Но, как пишет музыкальный критик Мик Уолл в своей новой книге "Metallica. Экстремальная биография группы" (издательство "Бомбора"), "дьявол взял все в свои руки" — Клифф Бертон ушел на их глазах, забрав с собой душу группы.

Вместе с Клиффом Metallica записала альбом Master of Puppets, который до сих пор считается их лучшей пластинкой. После такого успеха удержаться на вершине Олимпа было не так уж просто, а еще сложнее — придумать что-то достойное предыдущей работы, не упасть в глазах коллег и фанатов. Получилось ли у них? Как они придумывали свои песни и о чем они? Какие раны скрывает самая проникновенная баллада группы — Nothing Else Matters? Ответы на эти вопросы — в отрывке из их новой биографии. Данный материал не предназначен для лиц младше 18 лет.

Описание Обложка книги "Metallica. Экстремальная биография группы" © Издательство "Бомбора"

Когда успешные рок-артисты выпускают по-настоящему культовый альбом, который становится их визитной карточкой, они могут себе позволить определенную свободу действий в своих следующих начинаниях. Однако когда такой альбом приходится на начало карьеры, для значительного прорыва в коммерческом или творческом плане, а лучше и в том и в другом, артист должен быть достаточно здравомыслящим, а его следующим логичным шагом станет продолжение работы в том же направлении. Это закрепит растущий статус среди основного круга поклонников и сохранит уверенность звукозаписывающей компании, которая усердно на него работает, но от которой артист зависит, плюс обеспечит доверие промоутеров, агентов и различных партнеров из средств массовой информации. После того как эта работа выполнена и фанатская база становится стабильной и надежной, тогда можно пробовать что-то новое, если есть такое желание, в своих следующих релизах. Важно избежать риска "выплеснуть ребенка из ванной вместе с водой", пытаясь создать что-то совершенно новое сразу после первого громкого успеха.

На эту тему Как Muse придумывают свои треки. Отрывок из биографии группы

В таком положении Metallica оказалась в 1987 году, когда подошла к планированию своего четвертого альбома: не просто удержаться на волне их прорывного хита Master of Puppets, но и выстоять без Клиффа Бертона. Логичным и безопасным вариантом был бы сознательный сиквел, по сути Master II; чтобы монетизировать свою теперь уже сложившуюся формулу успеха и доказать, что замена Бертона Джейсоном Ньюстедом прошла гладко. Однако, когда Ларс Ульрих и Джеймс Хэтфилд собрались и начали обсуждать это одним октябрьским вечером 1987 года, одновременно проматывая Riff Tapes (записи риффов) — сборник частей и кусочков, которые они регулярно собирали между альбомами, небольшие идеи, которые рождались во время саундчека или необычные музыкальные фрагменты, которые Ларс напевал, а Джеймс превращал в аккорды на своей гитаре, — они решили не следовать ни одному из этих правил, а вместо этого пойти ва-банк с чем-то совершенно отличным от того, что они делали раньше, что сделает их буквально неузнаваемыми по сравнению с тем шаблоном Metallica, который уже сложился на их первых трех альбомах.

Или так решил Ларс. Пребывая в эйфории от успеха миллионных продаж по всему миру пластинок Garage Days, а также мини-альбома на CD и неверно восприняв дебютный альбом горстки бунтарей из ЛА под названием Guns N’ Roses, с ломающим стереотипы звучанием, он решил, что пришло время Metallica окончательно покинуть борт лодки трэш-метала и найти совершенно новый подход. Джеймс, за годы привыкший мириться с нескончаемыми разговорами Ларса о мировом господстве, но все еще потерянный и неуверенный в том, как продолжать дальше без "измерителя дерьма Клиффа", который направлял их вперед, только кивнул головой. И вообще, что означал весь этот разговор о том, чтобы "добавить новых элементов в звучание", о котором так любил рассуждать Ларс? Они просто напишут новые песни как раньше и посмотрят, что из этого выйдет, верно?

На эту тему Гитару фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордные $3,97 млн

Конечно, в их подходе не было ничего нового: двое работали дома в одиночестве над четырьмя треками, на более позднем этапе подключали Кирка, чтобы обсудить его гитарные партии, а Джейсона вообще не приглашали под тем предлогом, что с четырьмя треками на этом этапе не было места для баса. В результате из девяти треков, которые в итоге попали в альбомный список, все были, по сути, композициями Хэтфилда/Ульриха, только три носили также имя Кирка, и всего один — Джейсона. Плюс один трек был посмертной работой Клиффа, соединенный из "фрагментов и кусочков", которые басист оставил на пленке и на которые Джеймс наложил оставленное Клиффом четверостишье To Live is to Die. В действительности единственным серьезным отличием было решение записать альбом в этот раз поближе к дому, в Лос-Анджелесе — выбор, что парадоксально, продиктованный новоявленным консерватизмом (по крайней мере, за пределами сцены) и их первым внезапным желанием быть рядом со своими девушками.

Описание Клифф Бертон и Джеймс Хэтфилд, 1984 год © Pete Cronin/Redferns/Getty Images

Это был один из аспектов их жизни, который молодая Metallica старалась держать подальше от прессы. Даже до безрассудности болтливый Ларс был непривычно молчалив, когда впервые познакомил меня со своей женой, англичанкой по происхождению, по имени Дебби. Забавная, рыжеволосая, незатейливо разговаривающая девушка из центральной Англии, она встретила Ларса во время пребывания группы в Лондоне в 1984 году, и они поженились в начале 1987 года, во время короткой передышки, когда Джеймс все еще нянчился со своим сломанным запястьем. Ларс не то чтобы скрывал жену от прессы, просто это оказалась одна из тех тем, о которых он не особенно распространялся. Однако, как любителю девушек, Ларсу претила мысль о том, что кто-то ограничивает его, и поэтому, несмотря на то что ему нравилось проводить время с Дебби, их брак был обречен на провал, последовавший спустя всего три года. Это были дикие годы Ларса, и в группе, которая, наконец, начинала взлетать, у короля вечеринок не было времени на женитьбу. Как он позже говорил, в течение некоторого времени они рассматривали в качестве варианта названия для следующего альбома "Безумные телки, быстрые машины и много наркотиков", потому что это отражало положение вещей в мире метала. Как доморощенная английская девушка из рабочего класса надеялась соперничать с этим?

' YouTube / MetallicaTV'

На эту тему Главные музыкальные фестивали лета — от Сочи до Нижнего Новгорода, от джаза до техно