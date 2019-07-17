Мединский призвал регионы активнее создавать "паспорта" усадеб

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Регионы должны активнее включиться в работу по возрождению требующих восстановления усадеб - разрабатывать "паспорта" объектов с тем, чтобы было легче найти для них потенциальных владельцев. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский журналистам в среду после панельной дискуссии в подмосковной усадьбе Середниково в рамках Форума владельцев исторических усадеб.

"В рамках национального проекта "Культура" мы предусмотрели средства для того, чтобы регионы, находя потенциальных собственников (усадеб), при федеральном софинансировании могли разрабатывать так называемые "паспорта" усадеб. Это как у квартиры - план БТИ, свидетельство о собственности, все земельные, кадастровые документы", - сказал министр культуры.

По его словам, необходимо "создать продукт, упаковать этот продукт, разработать границы охранных зон, приобщить к усадьбе земельный участок - никому ведь не нужен замок на пяти сотках, и только после этого выставлять на продажу, в аренду или бессрочное владение, под восстановление".

"Мы здесь ждем, конечно, инициативы от наших регионов, потому что, как правило, эти усадьбы находятся либо в региональном, либо в муниципальном владении. Тем, что у нас в федеральном, мы постепенно собственников старались найти", - сказал Мединский.

Он добавил, что во всем мире стараются усадьбы, замки передать в пользование либо во владение частным лицам, это общемировая практика. "Россия - страна усадеб, так же как Франция и Германия - замков <...> Сейчас... усадьбы... фактически... могут функционировать, либо если найдут заинтересованных собственников - романтиков и меценатов, либо если мы из каждой усадьбы будем создавать бюджетное учреждение. Второй путь - бессмысленный, неэффективный и ведет только к растрате государственных ресурсов", - сказал министр культуры.

По его словам, у государства и так достаточное количество музеев, памятников, музеев-заповедников, "на которые зачастую не хватает средств, чтобы это все было в идеальном порядке". "Поэтому задача заключается в том, чтобы создать благоприятные условия для передачи во владение, аренду либо в собственность вот этих... разрушенных, [но] в прекрасных местах находящихся наших исторических усадеб частным владельцам. В этом мы видим нашу задачу", - заключил министр.