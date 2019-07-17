Выставку Мунка в Третьяковке за три месяца посетили более 200 тыс. человек

Выставка Мунка прошла в России впервые. В состав экспозиции вошли 70 живописных и 30 графических работ, фотографии и мемориальные предметы из музея Мунка в Осло, а также из ГМИИ им. Пушкина. На выставке был представлен знаменитый "Крик", один из вариантов которого хранится в Музее Мунка. Содержанием одного из разделов выставки стала тема "Мунк и Достоевский", где посетителям предложили посмотреть на творчество художника сквозь призму текстов его любимого писателя.

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Выставку работ норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка, которая проходила в Инженерном корпусе Третьяковской галереи с 17 апреля по 14 июля, посетили более 200 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе галереи в среду.

Специально к выставочному проекту "Эдвард Мунк" была подготовлена международная образовательная программа. В нее вошли лекции о жизни и творчестве Мунка, о влиянии литературы и философии на его искусство, презентации книг и кинопоказы. Участниками мероприятий стали искусствоведы, писатели, издатели, переводчики и артисты из России, Норвегии и Грузии.

Эдвард Мунк родился 12 декабря 1863 года в семье военного врача. Когда Мунку было пять лет, его мать скончалась от туберкулеза. Позднее от той же болезни умерла и его старшая сестра. Это наложило трагический отпечаток на судьбу и творчество художника.

Мунк оказал огромное влияние на развитие искусства ХХ века. Он является одним из первых представителей экспрессионизма. Его знаменитый "Крик" стал важным символом этого направления. Среди других широко известных картин художника - "Мадонна", "Танец жизни", "Поцелуй", "Пепел", "Тревога" и многочисленные автопортреты, в которых художник запечатлел процесс своего угасания. В своем творчестве Мунк предвосхитил многие центральные темы, трагические настроения и живописные открытия экспрессионистов и их последователей.

Также Мунк увлекался фотографией. На выставке в Третьяковской галерее можно было увидеть 14 оригинальных фотографий, сделанных художником. Всего же в архиве музея в Осло хранится 261 фотоотпечаток. Художник скончался в 1944 году в возрасте 80 лет. Он завещал передать все его работы городу - эта коллекция и стала основой Музея Мунка в Осло, который открылся в 1963 году.