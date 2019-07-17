Умер актер и режиссер Юрий Прохоров

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.

"16 июля на 80-м году жизни не стало члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Прохорова Юрия Николаевича", - говорится в сообщении.

Прощание состоится 19 июля в 11:00 в Храме Петра и Павла в Лефортово в Москве.

Юрий Прохоров родился 6 июля 1940 года. В 1967 году окончил актерское отделение Горьковского театрального училища. В 1967-1971 годах - актер Севастопольского драматического театра им. Луначарского.

На его счету более 20 актерских работ. В качестве второго режиссера он работал с режиссерами Виктором Титовым ("Здравствуйте, я ваша тетя", "Адам женится на Еве", "Не ждали, не гадали!"), Владимиром Мотылем ("Расстанемся - пока хорошие", "Несут меня кони"), Игорем Масленниковым ("Что сказал покойник") и многими другими.