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Актер Валерий Афанасьев госпитализирован в Москве

Народный артист России попал в больницу c болями в спине и повышенной температурой
Валерий Афанасьев Николай Галкин/ТАСС
Описание
Валерий Афанасьев
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Народный артист России Валерий Афанасьев госпитализирован, эту информацию он в четверг подтвердил ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что Афанасьев был госпитализирован c болями в спине и повышенной температурой.

"Я госпитализирован, но все в порядке", - сказал он.

Актер также поблагодарил всех, кто беспокоится о его самочувствии.

Валерий Афанасьев родился в 1949 году. В 1970 году окончил актерский факультет Высшего театрального училища им. Б. В. Щукина. В 1990 году удостоился звания "Заслуженный артист РСФСР" в 1990 году, а в 2005 году стал "Народным артистом России". Актер снялся в десятках картин, среди которых - "Ширли-мырли", "Доктор Тырса", "Кремлевские курсанты" и другие.

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