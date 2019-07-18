Фильм режиссера "Магазинных воришек" откроет Венецианский кинофестиваль

РИМ, 18 июля. /ТАСС/. Венецианский кинофестиваль откроет фильм японского режиссера Хирокадзу Корээды "Правда" (The Truth, 2019) с французскими актрисами Катрин Денев, Жульетт Бинош и американцем Итаном Хоуком. Как сообщила в четверг дирекция фестиваля, картина будет участвовать в основном конкурсе.

Лента повествует о непростых семейных отношениях звезды французского кино Фабьенн, которую играет Денев. По случаю публикации ее автобиографии из Нью-Йорка приезжает ее дочь (Бинош) с мужем (Хоук), и всплывают старые обиды, чувства и секреты.

Этот фильм - первый для режиссера, снятый не в Японии, сказал художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера. Дебютная картина Хирокадзу Корээды "Призрачный свет" (Maborosi, 1995) получила на Венецианском кинофестивале приз за лучшую операторскую работу. В 2018 году его картина "Магазинные воришки" (Shoplifters). .получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.

76-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября.