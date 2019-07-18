В Петербурге в рамках фестиваля "Опера - всем" прошел спектакль "Майская ночь"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. В Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове в Петербурге прозвучала опера "Майская ночь" в честь 175-летия со дня рождения Николая Римского-Корсакова. На спектакль фестиваля "Опера - всем" собрались тысячи зрителей.

"Из-за дождя начало спектакля вновь пришлось перенести, в этот раз на полчаса. Однако никто не ушел: партер и Масляный луг перед Елагиноостровским дворцом были заполнены зрителями, преданная аудитория дождалась выхода артистов под зонтами, несмотря на погодные условия", - сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

Опера "Майская ночь" - раннее сочинение Н. А. Римского-Корсакова по мотивам повести Н. В. Гоголя.

"Этой постановкой мы отдаем дань юбилею великого русского композитора, петербуржца и в прошлом руководителя Санкт-Петербургской консерватории, которая носит имя Николая Андреевича Римского-Корсакова", - сообщила ранее на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС Юлия Стрижак, директор театра "Мюзик-холл".

Одну из самых мистических историй, пропитанную национальным южнорусским и украинским колоритом, поставила Ольга Маликова, которая также является режиссером постановки оперы Римского-Корсакова "Ночь перед Рождеством" в Мариинском театре. Сценографом спектакля выступила Юлия Гольцова, которая оформила и три других фестивальных спектакля. Дирижер Владимир Ланде, художественный руководитель Красноярского академического симфонического оркестра, осуществил музыкальное руководство. Спектакль проходит при участии Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Среди солистов певцы Мариинского театра, театров "Зазеркалье" и "Мюзик-Холл".

В этом году дождливая погода сопутствует второй фестивальной постановке. Проливной дождь шел и во время открытия фестиваля 12 июля. Из-за воды, попадавшей в музыкальные инструменты симфонического оркестра, опера П. И. Чайковского началась тогда на 45 минут позже, а во время второго действия спектакля артисты объявили технический перерыв.

День искусства под дождем

Дождливая погода создала проблемы не только для поклонников оперы, но и для любителей изобразительного искусства. Посетители Государственного Эрмитажа, решившие воспользоваться традиционным для четверга бесплатным посещением, несколько часов стояли в очереди под дождем. В пресс-службе музея ТАСС подтвердили, что очередь протянулась через Дворцовую площадь, но не смогли назвать число стоявших в ней. Несмотря на усиливавшийся дождь, никто не ушел - люди продолжали стоять под зонтиками и в дождевиках. По словам посетителей, так они встречают романтический праздник - день прогулок под дождем, который сегодня отмечается в ряде стран.

О фестивале

Международный музыкальный фестиваль "Опера - всем" проходит в Санкт-Петербурге с 2012 года. В прошлом году его посетили свыше 29 тыс. человек. Фестиваль включен Министерством культуры РФ в программу, проводимую под эгидой Санкт-Петербургского международного культурного форума. Череду показов завершит 21 июля "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини. Спектакль пройдет на Парадном плацу Екатерининского дворца в музее-заповеднике "Царское Село".