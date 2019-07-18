Александр Ширвиндт отметит 85-летний юбилей с удочкой у озера

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Художественный руководитель Московского академического театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, которому в пятницу исполняется 85 лет, по уже сложившейся традиции "сбежал" от юбилея и в настоящее время находится на далеком озере, где удит рыбу. Об этом юбиляр сообщил по телефону, принимая поздравление ТАСС.

"Сейчас нахожусь на Валдае, в дожде, сижу на берегу озера и жду, когда начнут клевать подлещики. Вот и весь праздник", - сказал Александр Анатольевич.

На вопрос, ждет ли он гостей, Ширвиндт ответил, что не знает. "Не знаю, они делают загадочные лица. Конечно, кто-то приедет, поросль семейная", - обозначил он круг гостей.

А по поводу общественных торжеств был еще более краток. "В октябре в театре что-то юбилейное сотворим", - пообещал Ширвиндт.

"Александр Анатольевич не хочет шумных торжеств по случаю своего юбилея", - подтвердил ТАСС директор Театра сатиры Мамед Агаев. "Я-то лично от себя поеду его поздравить", - продолжил он.

"Что же касается празднования, то мы договорились, что в новом сезоне, а конкретно 10 октября, оригинальным театральным действом отметим сразу три юбилея: 95-летие Театра сатиры, 110-летие со дня рождения бывшего худрука, знаменитого режиссера Валентина Николаевича Плучека и 85-летие нашего нынешнего худрука, замечательного Александра Анатольевича Ширвиндта. Так что, милости прошу на наше юбилейное торжество", - пригласил директор театра.

Профессия по имени Ширвиндт

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве в семье скрипача и по логике вещей должен был стать музыкантом. "С детства меня учили играть на скрипочке, - напомнил Ширвиндт. - Я от нее все время прятался в сортире, но в коммуналке у Никитских ворот, где вместе с нами проживали еще семь семей, долго в сортире не отсидишься. Со мной бились шесть лет и в конце концов выгнали из музыкальной школы".

Зато его актерская судьба вполне состоялась. В 1956 году, с отличием окончив Щукинское училище, он был приглашен в Театр имени Ленинского комсомола, где прослужил до 1968 года, исполнив около 30 ролей. Играя в спектаклях Анатолия Эфроса, он затем вместе с выдающимся режиссером перешел в Театр на Малой Бронной, но ненадолго. Вскоре художественный руководитель Театра сатиры, знаменитый Валентин Плучек сделал Ширвиндту лестное предложение - сыграть графа Альмавиву в "Женитьбе Фигаро".

Согласно записи в трудовой книжке, с 1 марта 1970 года актер служит в театре на Триумфальной площади. А с 2000 года, уже без малого двадцать лет, и возглавляет родной коллектив. Он также ставит спектакли и играет как актер, в частности, в текущем репертуаре занят в нашумевшем спектакле "Где мы?!.."

В кино снимается с 1956 года. И хотя ему в основном достаются роли второго плана, одним своим присутствием в кадре он уже способен обеспечить успех картине, как это случилось, к примеру, с легендарной "Иронией судьбы". Еще без Ширвиндта абсолютно невозможно представить отечественную эстраду. Как никто, он умеет вести праздничные вечера и веселить публику.

Кроме того, он прекрасный педагог. С 1958 года преподает в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина, с 1995 года - профессор кафедры "мастерство актера". Среди его выпускников - Андрей Миронов, Алла Демидова, Наталья Гундарева, Светлана Рябова, Александр Пороховщиков, Мария Голубкина, Леонид Ярмольник. За свою долгую творческую деятельность удостоен звания народного артиста РСФСР, награжден орденом "Дружбы народов", является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Его друг, художественный руководитель московского театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров как-то написал: "Ширвиндт - режиссер, актер и педагог, это так. Но все-таки не вполне. У него несколько другая профессия: он - Ширвиндт".