Фестиваль итальянского кино пройдет на Хайнане с 26 июля по 4 августа

САНЬЯ /Китай/, 19 июля. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань готовится к открытию кинофестиваля "Итальянское лето", который проводится как часть предстоящего в декабре Хайнаньского международного кинофестиваля. С 26 июля по 4 августа любители кино получат возможность окунуться в мир итальянского кинематографа и увидеть на широких экранах лучшие фильмы его мастеров.

Мероприятия фестиваля пройдут в городах Санья, Хайкоу, Ваньнин, Дунфан и Цюнчжун. Показы ожидают зрителей каждый вечер с понедельника по воскресенье. Сообщается, что зрители увидят, в частности, 10 самых кассовых итальянских фильмов.

Церемония открытия праздника итальянского кино запланирована на 26 июля на берегу бухты Дадунхай в курортном городе Санья. Смотр начнется показом комедии "Семь дней, чтобы стать знаменитым" (7 Days to Get Famous, 2019 год) режиссера Джанлука Ваннуччи, который, как ожидается, должен посетить кинофестиваль.

Оргкомитет фестиваля итальянских фильмов намерен сотрудничать с принадлежащей компании Alibaba платформой электронной торговли Тaobao, на которой будет развернута продажа билетов на показы в кинотеатрах.

Международный кинофестиваль острова Хайнань, который пройдет в провинции 1-8 декабря, признан одним из четырех главных кинофестивалей КНР. Впервые он состоялся в декабре 2018 года в Санье с участием таких всемирно известных актеров и режиссеров, как Джеки Чан, Аамир Кхан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан и другие.