Эксперт: скифское золото принадлежало музеям Крыма до обретения Украиной независимости

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Большинство экспонатов из выставки скифского золота, судьба которых решается в амстердамском суде, попали в крымские музеи еще до появления Украины как независимого государства и входят в состав более обширных коллекций. В такой ситуации международные правила работы обязывают голландский музей вернуть ценности именно тем учреждениям, откуда он получил предметы для выставки, сообщил ТАСС директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Во вторник Апелляционный суд Амстердама, который решит, должен ли голландский музей вернуть скифское золото в Крым, запросил у Украины и крымских музеев дополнительную информацию, которая должна быть предоставлена в течение двух месяцев. На данном этапе инстанция постановила, что экспонаты должны оставаться у Музея Алларда Пирсона до принятия окончательного решения, которое может быть вынесено в период от шести до девяти месяцев.

"Главный наш аргумент (в пользу того, что скифское золото должны вернуть крымским музеям - прим. ТАСС) - что предметы найдены в Крыму, хранились в крымских музеях и в большей степени правом владения обладает Крым. Мы настаиваем, что это объекты культурного наследия прежде всего для народов Крыма. Значительная часть экспонатов [находящихся в Голландии] хранится в этих коллекциях с советского или дореволюционного времени", - сказал Мальгин.

По его данным, в крымских музеях имеются не только документы украинского периода, подтверждающие, что ценности должны храниться в том или ином учреждении. Сохранились журналы, археологические отчеты и другие документы, указывающие, что музеи владели ими еще до того, как Украина стала независимым государством.

Он также указал, что в Нидерланды на выставку была отправлена не цельная коллекция, а подборка предметов из разных музеев, которые на момент формирования выставки формально находились в собственности Музейного фонда Украины, но фактически всегда хранились в музеях Крыма - на условиях оперативного управления. "[Отказ возвращать предметы Крыму] является нарушением целостности музейных коллекций, и в международной практике музейного обмена такое не приветствуется. Музеи Крыма настаивают, что оперативное управление - это не просто право на хранение, а результат деятельности музеев, благодаря которой они могут рассматриваться как полномочные органы [при распоряжении коллекцией]", - добавил собеседник.

Мальгин подчеркнул, что экспонаты нередко возвращались в "родные" музеи даже после глобальных войн - например, многие предметы, вывезенные в другие страны во время Второй мировой войны, после нее были возвращены туда, где хранились раньше.

Ситуация со скифским золотом

Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Музеи Крыма в 2014 году отправили экспонаты на выставку в Амстердам. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи, так и Украина. В связи с этим университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей. Вопрос, куда будет отправлена коллекция, решается через суд.