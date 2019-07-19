Власти Череповца восстанавливают усадьбу братьев Верещагиных

ЧЕРЕПОВЕЦ, 19 июля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Власти Череповца планируют в 2020 году воссоздать исторический облик усадьбы, где родились и выросли художник-баталист Василий Верещагин и его старший брат Николай, который считается создателем отечественной молочной промышленности.

"В Череповце родились две великих личности - знаменитый художник-баталист Василий Верещагин и его старший брат Николай Верещагин, о вкладе которого в экономику страны сегодня практически никто не знает, в лучшем случае отвечают, что это создатель знаменитого вологодского масла", - сообщила ТАСС мэр города Елена Авдеева.

Помимо господского дома, в котором родились и выросли Верещагины, сохранились каретный сарай, беседка, восстановлены баня, колодец, цветочные клумбы, сад и аптекарский огород. Мэр добавила, что дом-музей Верещагиных входит в круизные маршруты, сюда приезжают по Волго-Балтийскому пути.

Проект будет реализован, в частности, за счет федерального гранта по нацпроекту "Жилье и городская среда", он предполагает также воссоздание исторического облика квартала в центре города.

"В ходе проекта будут приведены в порядок все исторические здания квартала, в первую очередь, мемориальный дом Верещагиных. Он не будет подвергаться серьезной реконструкции, поскольку в этом не нуждается, проведем текущий ремонт, подкрасим. Он с очень хорошей экспозицией, она продолжит работать, но рядом стоящие здания, в частности, каменный дом, который входит в состав этого мемориального комплекса, будет реконструирован", - сказала Авдеева, уточнив, что в этом городу поможет компания "Северсталь". Планируется, что на первом этаже развернется экспозиция, посвященная Василию Верещагину, на втором - Николаю.

Затраты на проект оцениваются в 92 млн рублей, в том числе 54 млн рублей составят средства федерального гранта, 34 млн рублей - средства "Северстали", остальное - расходы городского бюджета.

Ожидается, что только за счет этого проекта туристический поток в Череповец возрастет на четверть, а вместе с запущенным в этом году ко Дню металлурга новым маршрутом на Череповецком металлургическом комбинате прибавка составит 40%. Сейчас Череповец посещают до 130 тыс. туристов и до полумиллиона экскурсантов (путешественники одного дня, которые не останавливаются в гостиницах).

Создатель сыроварен и вагонов-ледников

Как отметила мэр Череповца, художник Василий Верещагин известен всем, а вот его старший брат незаслуженно забыт, а он является создателем новой отрасли хозяйства в России - масло- и сыроделия.

По словам Авдеевой, молоко - продукт скоропортящийся, и во времена Верещагиных в православной России, где "200 дней в году пост", его часто приходилось выливать, а в лучшем случае - перерабатывать на творог и сметану. Николай Верещагин был первым, кто задумался, как помочь крестьянину развиваться в таких условиях.

Он отправился изучать рецепты продуктов длительного хранения, был в Швейцарии, Франции, начал создавать артельные сыроварни, под это подтянулась торговля, наладилось производство посуды для отрасли. Верещагин изменил подход к транспортировке скоропортящегося продукта: при нем были созданы вагоны-ледники. Масла только из Сибири отправлялось на экспорт больше, чем добывалось золота во всей России.

Череповец равно Верещагины

Авдеева отметила, что Череповец обычно ассоциируется с металлургией, хоккейной командой "Северсталь" или с компанией "Фосагро", а хотелось бы, чтоб мир знал и о братьях Верещагиных. Это мнение разделяет и старший научный сотрудник Дома-музея Верещагиных Любовь Маликова. "Масштаб личности [художника] Василия Верещагина не местечковый, а, можно сказать, что это человек планеты, потому что до сих пор ни один художник такого не достиг - 60 персональных выставок по миру. В каждом городе должно быть свое сердце. Мы говорим о Чехове - в памяти всплывает Таганрог, о Чайковском - Клин. Нам бы хотелось, чтобы при упоминании фамилии Верещагина все ассоциировали его с Череповцом", - отметила Маликова.

В рамках проекта планируется установить памятник рядом с домом-музеем. "Скорее всего, это будет памятник братьям Верещагиным или семье. И мы хотели бы сделать этот проект народным. Понятно, что собрать средства на весь памятник нам не удастся, но включить в сбор средств всех желающих возможно, и мы это сделаем. Мемориальное место будет обязательно", - заверила мэр Череповца Авдеева.

Также она отметила, что в ближайшее время планируется привести в порядок все учреждения культуры города, чтобы город выглядел достойно в глазах туристов.

Не просто с картинками

Мэр уточнила, что проект победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях со второго раза. Конкурс впервые прошел в 2018 году. Федеральным проектом "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" к концу 2024 года предусмотрено воплотить не менее 480 проектов-победителей конкурса, в котором участвуют муниципальные образования со статусом федеральных, региональных исторических поселений, а также города с численностью населения до 100 тыс. человек.

"В прошлом году это был как пробный шар, мы поучаствовали, поняли, что нужно делать, какие требования. К конкурсу уже в этом году готовились очень серьезно, одним из наших конкурентных преимуществ было то, что в составе конкурсной заявки мы сформировали проектно-сметную документацию. То есть можно контракт заключать, приезжать на место строителям и начинать реконструкцию, тогда как многие территории выходили на конкурс просто с картинками", - пояснила мэр.

"Мы вошли в проект, не только выиграв в федеральном конкурсе - мы очень большую предварительную работу провели, концепцию формировали с привлечением бизнеса, музейщиков, общественников, студентов Череповецкого госуниверситета. И бизнес, понимая, что мы реализуем этот проект, стал включаться. Мы планируем, что в ближайшие три года здесь будут реализованы 30 инвестпроектов и появится 230 новых рабочих мест", - добавила Авдеева.

По ее словам, энтузиазм инвесторов усилился, когда мэрия объявила, что за счет городского бюджета подведет сюда все необходимые коммуникации - газ, электрику, воду и канализацию. "Вся территория квартала будет коммуницирована. Здесь можно и маслобойню, и гончарную мастерскую, и различные мастер-классы организовать. Это будет востребовано, туристический поток там уже есть", - отметила мэр.

Так, в ближайшее время будут реализованы проекты реконструкции двух гостиниц. Процесс не быстрый, поскольку здания в исторической части города относятся к объектам культурного наследия, потребуются согласования, выбор специализированных стройорганизаций, заключила Авдеева.

Братья Верещагины

Будущие художник и основатель молочной промышленности России родились в многодетной семье дворян Василия Васильевича и Анны Николаевны Верещагиных. Отец три срока подряд был выборным уездным предводителем дворянства, вторым лицом после губернатора, поэтому в доме на праздники всегда собирались именитые помещики. Представители рода Верещагиных владели имениями в Вологодской и Новгородской губерниях.

Николай Васильевич Верещагин (1839-1907) - российский общественный деятель, организатор крестьянского артельного маслоделия, которое выросло в крупнейшее кооперативное движение России.

Василий Васильевич Верещагин (1842-1904) - русский живописец и литератор, один из наиболее известных в мире художников-баталистов. Считается, что ни до него, ни после никто так глубоко не раскрыл тему войны. Автор знаменитых серий исторических картин - Туркестанской, Балканской, цикла произведений, посвященных Отечественной войне 1812 года.

Как боевой офицер принимал участие во всех военных кампаниях. По всему миру состоялось более 60 персональных выставок художника, каждая из которых собирала сотни тысяч посетителей. Все свои выставки Верещагин выстраивал сам, дополняя экспозицию предметами быта, оружием, украшениями. Самая большая коллекция произведений (138 картин и около 400 графических листов) хранится в Третьяковской галерее.