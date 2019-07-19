Эдди Мерфи заявил о готовности вернуться в жанр стендап-комедии

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Американский актер и комик Эдди Мерфи заявил о готовности вернуться к выступлениям в жанре стендап-комедии. О своем намерении Мерфи сообщил в интервью юмористу Джерри Сайнфелду в рамках передачи Comedians in Cars Getting Coffee ("Комики за рулем в поисках кофе"), транслирующейся на стриминговом сервисе Netflix, фрагмент из которой был показан в пятницу.

Мерфи подчеркнул, что не раз задумывался о том, чтобы вернуться к сольным юмористическим выступлениям. "Я снова займусь этим, - сказал 58-летний актер в ответ на соответствующий вопрос ведущего. - Просто все должно пройти, как следует. Нужно собраться и начать готовиться".

В то же время портал TMZ сообщил в пятницу со ссылкой на источники, что Мерфи ведет переговоры с сервисом Netflix о том, чтобы записать для него несколько эксклюзивных полноценных стендап-выступлений. По данным портала, гонорар артиста в случае подписания контракта с Netflix может достичь $70 млн.

Эдди Мерфи родился 3 апреля 1961 года в Нью-Йорке. Афроамериканец с детства проявлял артистические способности. В подростковом возрасте он подрабатывал в различных клубах, где выступали начинающие юмористы. В 1980 году был приглашен на одно из наиболее популярных в США телешоу "Субботним вечером в прямом эфире" и обрел известность.

В 1982 году Мерфи дебютировал в кино, снявшись в комедийном боевике "48 часов" с Ником Нолти. Мировую славу актеру принесла комедия "Полицейский из Беверли-Хиллз" (1984). Лучшими работами Мерфи считаются роли в комедиях "Поездка в Америку" (1988), "Чокнутый профессор" (1996), "Доктор Дулиттл" (1998), "Клевый парень" (1999).

Всего же Мерфи сыграл около 50 ролей, в основном в комедиях. Актер также снимался в телефильмах и сериалах, в которых играл самого себя, и озвучивал персонажей популярных мультфильмов.