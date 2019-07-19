Альбом проекта "Куртки Кобейна" от участников "Би-2" выйдет в августе

КЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Альбом собранной музыкантами "Би-2" супергруппы "Куртки Кобейна" выйдет 9 августа. Об этом гитарист и автор песен "Би-2" Шура сообщил на пресс-конференции перед выступлением на фестивале "Нашествие".

"9 августа выйдет альбом, так что сможете все узнать. <…> Там очень интересные коллаборации нас, … c барабанщиком Nirvana Чэдом Ченнингом. <...> Также там будут участвовать Леонид Агутин, Манижа, Tesla Boy и многие другие", - сказал он.

В формате супергруппы объединяются музыканты из разных коллективов или сольные исполнители. Ранее музыканты "Би-2" сообщали о том, что "Куртки Кобейна" не будут придерживаться определенных жанровых рамок, потому что все приглашенные участники - представители разных музыкальных направлений.

"Би-2" основана в 1988 году в Бобруйске, но активная деятельность коллектива началась после переезда Шуры и Левы в Россию в 1999 году. На счету группы десять номерных альбомов. Песни коллектива не раз были отмечены музыкальными премиями, в числе которых World Music Awards, "Золотой граммофон", "Чартова дюжина" и награды музыкальных каналов "Муз-ТВ", Ru.tv.