{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Альбом проекта "Куртки Кобейна" от участников "Би-2" выйдет в августе

"Куртки Кобейна" не будут придерживаться определенных жанровых рамок
Гитарист и автор песен "Би-2" Шура Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Гитарист и автор песен "Би-2" Шура
© Александр Рюмин/ТАСС

КЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Альбом собранной музыкантами "Би-2" супергруппы "Куртки Кобейна" выйдет 9 августа. Об этом гитарист и автор песен "Би-2" Шура сообщил на пресс-конференции перед выступлением на фестивале "Нашествие".

"9 августа выйдет альбом, так что сможете все узнать. <…> Там очень интересные коллаборации нас, … c барабанщиком Nirvana Чэдом Ченнингом. <...> Также там будут участвовать Леонид Агутин, Манижа, Tesla Boy и многие другие", - сказал он.

В формате супергруппы объединяются музыканты из разных коллективов или сольные исполнители. Ранее музыканты "Би-2" сообщали о том, что "Куртки Кобейна" не будут придерживаться определенных жанровых рамок, потому что все приглашенные участники - представители разных музыкальных направлений.

"Би-2" основана в 1988 году в Бобруйске, но активная деятельность коллектива началась после переезда Шуры и Левы в Россию в 1999 году. На счету группы десять номерных альбомов. Песни коллектива не раз были отмечены музыкальными премиями, в числе которых World Music Awards, "Золотой граммофон", "Чартова дюжина" и награды музыкальных каналов "Муз-ТВ", Ru.tv.

Пьер Ришар станет почетным гостем на открытии кинофестиваля в Ессентуках
На мероприятие также приедут Тамара Гвердцители, Ивар Калныньш, Рустам Ибрагимбеков, Александр Балуев, Алла Сурикова, Лариса Гузеева и многие другие
Читать полностью