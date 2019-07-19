Пьер Ришар станет почетным гостем на открытии кинофестиваля в Ессентуках

ЕССЕНТУКИ, 20 июля. /ТАСС/. Французский актер Пьер Ришар посетит в субботу в качестве почетного гостя церемонию открытия фестиваля популярных киножанров "Хрустальный Источникъ" в Ессентуках. На Аллее звезд в центре города появится именной знак артиста, сообщил ТАСС представитель пресс-службы киносмотра.

"Также среди приглашенных на кинофестиваль - Тамара Гвердцители, Ивар Калныньш, Рустам Ибрагимбеков, Александр Балуев, Алла Сурикова, Лариса Гузеева и другие", - сказал собеседник агентства.

В основной конкурс фестиваля, в частности, вошли фильмы "В Кейптаунском порту", "Последнее испытание", "Это не навсегда", "Дорогой папа" и другие. Президент и основатель фестиваля - актер Эвклид Кюрдзидис. По его словам, также на Театральной площади планируется разместить "звезды" Катрин Денев, ставшей гостьей кинофестиваля в 2018 году, Алисы Фрейндлих, Светланы Немоляевой и Ирины Муравьевой, которые планируют присутствовать на церемонии.

По данным пресс-службы, организаторы подготовили программу для детей и спецпроекты, посвященные короткометражному кино и 100-летию ВГИКа, а также образовательный проект, на участие в котором поступило более 70 заявок. Ожидаются благотворительные показы, творческие встречи с артистами. Кроме того, в рамках фестиваля в 2019 году впервые состоятся съемки шести короткометражных фильмов. "Проекты на всех стадиях будет курировать художественный руководитель - кинорежиссер, оператор Сергей Мокрицкий", - уточнили в пресс-службе.

"Хрустальный Источникъ" проводится в Ставропольском крае во второй раз. В 2018 году кинофестиваль посетили более 100 тыс. человек. Мероприятие проходит при поддержке правительства края, Министерства культуры РФ, Федерального агентства по делам национальностей РФ.

Ришар не раз бывал в РФ, приезжал на кинофестивали и представлял свои спектакли. Он шутит, что "больше путешествовал по России, чем сами россияне". По словам актера, он любит русскую культуру, литературу - в особенности произведения Ивана Тургенева.