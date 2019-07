Эд Ширан выступил в Москве в футболке российской сборной по футболу

Во избежание влияния перекупщиков на цены билетов, по решению организатора концерта - агентства Pop Farm - на шоу артиста пускали при предъявлении документа, удостоверяющего личность покупателя билета.

Выступление Ширана предваряла шведская певица Зара Ларссон. Исполнительница, также впервые приехавшая в Россию, представила московской публике композиции со своего дебютного альбома Uncover, ставшего платиновым в Швеции. Прозвучали и ее новые песни, среди которых Ruin My Life, Ain't My Fault, All The Time и другие.

Вслед за ней выступил британский певец Джеймс Бэй. С первой же его композиции начался дождь, однако люди, полностью заполнившие открытый танцпол "Открытие-Арены", продолжали танцевать и подпевать музыканту. Бэй уже трижды был номинирован на премию Grammy, в том числе на звание лучшей рок-песни претендовала его композиция Hold Back The River. В Москве артист исполнил ее, а также хиты Let It Go, Pink Lemonade, If You Ever Want To Be In Love и другие композиции.

"Сейчас прозвучит летняя композиция, хотя погода у вас тут совсем не летняя, - сказал Бэй перед тем, как представить песню Bad. - Спасибо вам, что пришли, несмотря на дождь!"

Работа - попадать в ноты

Выйдя на сцену, Ширан отметил, что его работа на этом концерте - попадать в ноты, в то время как зрителям следует лишь "быть максимально громкими".

"Подпевайте так громко, как можете, даже если не знаете слов: просто кричите что-нибудь", - сказал певец.

Исполнитель выступил с композициями с пластинок Multiply (2014) и Divide (2017), среди которых Don't, Galway girl, I See Fire, Dive, Photograph, Bloodstream, Thinking Out Loud. Ровно за неделю до московского концерта вышел его сборник дуэтов с другими популярными исполнителями No.6 Collaborations Project, в программу шоу вошли две песни с последнего релиза: Blow и I Don't Care.

"В 2011 у меня вышел первый альбом Plus, с ним я был в Австралии, Южной Америке, но не заглядывал в Россию, поэтому, я думаю, будет честно исполнить пару песен сейчас из этого альбома", - поделился Ширан, после чего со сцены прозвучали Lego House, The A Team и Give Me Love.

В завершение концерта 28-летний британец надел красную футболку с двуглавым орлом на груди - часть формы сборной России по футболу. В таком наряде он выступил с одной из самых известных своих песен - Shape Of You, а после - с I Don't Need You, You need me.