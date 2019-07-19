Эд Ширан выступил в Москве в футболке российской сборной по футболу

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Первый российский концерт британского поп-певца, лауреата премии Grammy Эда Ширана состоялся на московском стадионе "Открытие-Арена" в рамках мирового турне в поддержку его третьей студийной пластинки Divide. Несколько песен артист представил в форменной футболке сборной России по футболу.
Эд Ширан в футболке сборной России-это лучшее❤️ pic.twitter.com/T3JbUY8AQc— Валенсия✨ (@al_lisenok) 19 июля 2019 г.
Во избежание влияния перекупщиков на цены билетов, по решению организатора концерта - агентства Pop Farm - на шоу артиста пускали при предъявлении документа, удостоверяющего личность покупателя билета.
Выступление Ширана предваряла шведская певица Зара Ларссон. Исполнительница, также впервые приехавшая в Россию, представила московской публике композиции со своего дебютного альбома Uncover, ставшего платиновым в Швеции. Прозвучали и ее новые песни, среди которых Ruin My Life, Ain't My Fault, All The Time и другие.
Вслед за ней выступил британский певец Джеймс Бэй. С первой же его композиции начался дождь, однако люди, полностью заполнившие открытый танцпол "Открытие-Арены", продолжали танцевать и подпевать музыканту. Бэй уже трижды был номинирован на премию Grammy, в том числе на звание лучшей рок-песни претендовала его композиция Hold Back The River. В Москве артист исполнил ее, а также хиты Let It Go, Pink Lemonade, If You Ever Want To Be In Love и другие композиции.
"Сейчас прозвучит летняя композиция, хотя погода у вас тут совсем не летняя, - сказал Бэй перед тем, как представить песню Bad. - Спасибо вам, что пришли, несмотря на дождь!"
Работа - попадать в ноты
Выйдя на сцену, Ширан отметил, что его работа на этом концерте - попадать в ноты, в то время как зрителям следует лишь "быть максимально громкими".
"Подпевайте так громко, как можете, даже если не знаете слов: просто кричите что-нибудь", - сказал певец.
Исполнитель выступил с композициями с пластинок Multiply (2014) и Divide (2017), среди которых Don't, Galway girl, I See Fire, Dive, Photograph, Bloodstream, Thinking Out Loud. Ровно за неделю до московского концерта вышел его сборник дуэтов с другими популярными исполнителями No.6 Collaborations Project, в программу шоу вошли две песни с последнего релиза: Blow и I Don't Care.
"В 2011 у меня вышел первый альбом Plus, с ним я был в Австралии, Южной Америке, но не заглядывал в Россию, поэтому, я думаю, будет честно исполнить пару песен сейчас из этого альбома", - поделился Ширан, после чего со сцены прозвучали Lego House, The A Team и Give Me Love.
В завершение концерта 28-летний британец надел красную футболку с двуглавым орлом на груди - часть формы сборной России по футболу. В таком наряде он выступил с одной из самых известных своих песен - Shape Of You, а после - с I Don't Need You, You need me.
"Я родом из маленького британского города, моей мечтой было однажды выступить в Лондоне. После моя карьера заносила меня все дальше и дальше, теперь я в России, и я счастлив", - подчеркнул Ширан.
О певце
Эд Ширан - один из самых успешных в коммерческом плане артистов. Дебютный альбом Plus, вышедший в 2011 году, был продан тиражом 10 млн экземпляров. Вторая полноформатная запись - Multiply 2014 года - завоевала статус платиновой в общей сложности 90 раз, а по всему миру было продано 16 млн копий. На данный момент продано более 15,5 млн копий альбома Divide.
В конце 2017 года Эд Ширан стал кавалером ордена Британской Империи за свой вклад в области музыки и благотворительности. За всю карьеру он четырежды становился лауреатом Grammy, получил пять премий Brit Awards, шесть премий Billboard Awards и многие другие престижные призы.