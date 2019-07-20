Гости фестиваля "Гринландия" под Кировом поучаствуют в съемках клипа на песню Кобзона

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Организаторы всероссийского фестиваля авторской песни "Гринландия", который проходит в Кировской области в 27-й раз, ожидают в этом году до 200 тыс. гостей на фестивальной поляне недалеко от села Башарово. Все желающие смогут принять участие в съемках клипа на песню "Я люблю тебя, жизнь" Иосифа Кобзона, рассказала ТАСС представитель оргкомитета "Гринландии" Ирина Шишова.

Советский и российский певец Иосиф Кобзон несколько лет был сопредседателем оргкомитета "Гринландии", дважды выступал на фестивале с сольными концертами. С 2019 года фестиваль носит имя артиста, в этом году "Гринландия" проходит с 18 по 21 июля.

"Наш всероссийский фестиваль проводится уже 27-й раз, к нам приезжают [исполнители] из всех городов России от Камчатки до Калининграда - [представители] около 70 регионов. Ожидаем, что за четыре дня на фестивале побывает до 200 тыс. человек. В этом году у нас возникла идея снять клип на песню Иосифа Кобзона "Я люблю тебя, жизнь" прямо на фестивале, мы хотим рассказать о каждом уголке нашей жизни на поляне", - отметила Ирина Шишова.

Фестивальная поляна "Гринландии" - это четыре сцены, детский городок, кафе-столовая и бесконечная вереница палаток на высоком берегу реки Быстрицы. Пока исполнители проходят прослушивания, участвуют в музыкальных мастер-классах и концертах, гости слушают музыку, загорают, играют в футбол, волейбол, шахматы и шашки, интеллектуальные игры. Третий год подряд на фестивале работает организованный "Российским движением школьников" педагогический лагерь, куда приезжают молодые педагоги из разных регионов. А из Вятских Полян в этом году на фестиваль приехала Гигантская шляпа - созданный летом 2018 года во время фестиваля "Поля мира" двухметровый головной убор, официально признанный самым большим в России.

Любовь и музыка

Вечером вся фестивальная поляна звучит тысячами голосов, между палатками мелькают огоньки костров, пахнет шашлыками, играют гитары, гармони и даже бубны. Вокруг костров - шумная молодежь, семьи с детьми и домашние собаки. Для многих "Гринландия" - это не конкурсы и концерты, а возможность провести время с близкими людьми.

"Мы с друзьями приезжаем на фестиваль уже 12 лет. Но не ради "показательных выступлений" на сцене, нам нравится сама атмосфера фестиваля, - рассказывает кировчанин Иван Власов. - Раньше люди собирались, приезжали с палатками, им просто нравилось петь песни под гитару, не было полиции, пожарных - вообще никого не было, сейчас эту атмосферу можно ощутить вдали от главной сцены, здесь просто отдыхают люди. Кто-то, как мы, так или иначе связан с музыкой и находит здесь своего слушателя, а кто-то просто выбрался из города и приехал посмотреть на огонь".

Иногда компании перемешиваются, люди знакомятся и заводят семьи. "У нас здесь действительно создаются семьи, есть ребята, которые встретились [на "Гринландии"], а сейчас уже приезжают с маленькими детьми. И даже свадьбы здесь организовывались. Нам хочется, чтобы фестивальная поляна была местом для отдыха души, где каждый может найти для себя что-то важное и хорошее", - отметила Шишова.

Сергей Трофисов и Юная Ассоль

В субботу вечером на главной сцене "Гринландии" выступит заслуженный артист России Сергей Трофимов, а в воскресенье запланирован семейный праздник "Гринпикник" с утренней массовой зарядкой, семейной йогой, танцевальными мастер-классами и концертами. "Также средневековый клуб "Хлыновская застава" покажет историческую реконструкцию, будут рыцари, принцессы и битвы на мечах", - рассказала Шишова.

По итогам четырех дней фестиваля жюри предстоит выбрать лауреатов, гран-при "Гринландии" и "Юную Ассоль" - лучшую исполнительницу среди девочек до 14 лет.

"Гринландия" - всероссийский фестиваль авторской песни, который проводится ежегодно в июле на берегу реки Быстрицы в селе Башарово под Кировом. Впервые фестиваль прошел в 1986 году, свое название он получил от фамилии писателя, уроженца Кировской области Александра Грина. В этом году фестиваль впервые проходит при поддержке Фонда президентских грантов, для гостей отменен экологический сбор.