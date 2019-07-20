Пьер Ришар получил в Ессентуках приз "За высокое служение искусству"

ЕССЕНТУКИ /Ставропольский край/, 20 июля. /ТАСС/. Французский актер и режиссер Пьер Ришар получил в Ессентуках специальный приз "За высокое служение искусству". Церемония награждения прошла на открытии Второго кинофестиваля популярных киножанров "Хрустальный Источникъ", передает корреспондент ТАСС.

После объявления имени лауреата актриса Екатерина Шпица исполнила песню на французском языке. Зал встал, и на сцену вышел Пьер Ришар, который тут же пустился в пляс. "Я вас люблю", - по-русски сказал актер. Он добавил: "Никогда я не видел такого замечательного зрительского зала, как в Ессентуках". Он признался, что "рад и счастлив" быть на кинофестивале.

Пьер Ришар в субботу не только посетил церемонию открытия кинофестиваля в Ессентуках, но и получил диплом об открытии именного знака на "Аллее звезд" в центре города, где киносмотр будет проходить до 27 июля. Кроме того, после открытия фестиваля покажут фильм "Игрушка" с участием артиста.

"Надеюсь, что в будущем году меня снова пригласят сюда, и я приеду, я пообещал перед таким количеством людей, что не смогу отвертеться", - пошутил Ришар. Актеру вручили также ювелирное украшение и кожаное пальто.

Ришару в августе исполнится 85 лет. На его счету около шестидесяти фильмов, самые популярные из них - "Игрушка", "Невезучие", "Укол зонтиком", "Папаши" и "Беглецы". В 2012 году он снялся в российском фильме "Продавец игрушек" Юрия Васильева.

"Хрустальный Источникъ" проводится в Ставропольском крае во второй раз. В 2018 году кинофестиваль посетили более 100 тыс. человек. Мероприятие проходит при поддержке правительства края, Министерства культуры РФ, Федерального агентства по делам национальностей РФ.