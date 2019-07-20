В Петербурге прошел фестиваль "День Ч", посвященный Чехову

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Фестиваль "День Ч", посвященный великому писателю и драматургу Антону Павловичу Чехову, прошел в Петербурге. Театрализованное уличное представление длилось восемь часов, рассказали ТАСС организаторы.

"В этом году мы решили переместить все активные события мероприятия на улицы города. Центральным действом праздника стал перформанс в сквере перед районной библиотекой", - пояснил ТАСС заместитель директора по развитию Библиотечной системы Фрунзенского района города Сергей Серейчик.

В ходе уличного театрализованного представления "Ритуально-перформативный акт по выявлению духа Чехова" петербургского режиссера Александра Храмова в течение восьми часов демонстрировалась уникальная программа. Это был некий перформанс, в котором были "задействованы" известные герои из произведений писателя, а также включавший игру с предметами из его произведений, рассказ о числовых феноменах в его пьесах, афоризмы и цитаты Чехова. Гостям фестиваля были также предложены экскурсии по городу, рассказывающие о тесной связи писателя с Петербургом.

Чехов никогда не жил в Петербурге, но в его творческой биографии этот город занимает особое место. Именно здесь состоялся литературный дебют Чехова - в 1880 году в петербургском журнале "Стрекоза" было опубликовано "Письмо к ученому соседу", в "Петербургской газете" первыми печатались многие его произведения ("Лошадиная фамилия", "Ванька" и др.), а улица, на который жил известный издатель А. С. Суворин, у которого Антон Павлович часто останавливался, была названа в честь Чехова.

На экскурсиях, организованных библиотекой, гостей фестиваля провели по всем известным чеховским адресам Петербурга. Под открытым небом также были разыграны многочисленные театральные сцены и эпизоды из пьес драматурга, проведены тематические мастер-классы, игры и квесты.

Фестиваль "День Ч." прошел в Петербурге во второй раз и, по словам организаторов, уже успел стать важным культурно-развлекательным событием города. Помимо праздника, посвященного Чехову, в Петербурге проводятся и другие дни писателей и поэтов. Среди них - "День Достоевского", который прошел 3 июля, а также "День Д", в память о Сергее Довлатове, который пройдет с 31 августа по 1 сентября.