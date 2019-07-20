Мариинский театр завершит фестиваль "Звезды белых ночей" оперой Римского-Корсакова "Садко"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Самый продолжительный петербургский музыкальный фестиваль - "Звезды белых ночей" - завершится в воскресенье показом оперы "Садко", созданной Николаем Римским-Корсаковым на основе русских былин. Творчеству этого композитора в год 175-летия со дня его рождения была посвящена значительная часть программы, сообщили ТАСС в пресс-центре театра.

На исторической сцене заглавную партию в опере-былине исполнит Олег Видеман. Солистами выступят Надежда Сердюк (Любава), Мария Баянкина (Волхова), Роман Бурденко (Веденецкий гость). В качестве дирижера выступит Михаил Синькевич.

"Садко" завершает целую серию показов произведений Римского-Корсакова, многие оперы которого впервые были поставлены на Мариинской императорской сцене. В числе премьер нынешнего сезона на фестивале были показаны одноактные оперы Римского-Корсакова "Моцарт и Сальери" и "Кащей Бессмертный" в постановке Вячеслава Стародубцева и "Боярыня Вера Шелога" (режиссер-постановщик - Юрий Лаптев) - пролог к опере "Псковитянка", - которые были представлены в один вечер под управлением Валерия Гергиева", - рассказали в пресс-центре.

Под управлением маэстро Гергиева в концертном исполнении прозвучали также репертуарные редкости - оперы "Млада" и "Пан воевода". Солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством Ларисы Гергиевой провели серию камерных ночных концертов, в ходе которых было исполнено большинство романсов Римского-Корсакова.

Фестиваль "Звезды белых ночей", начавшийся 22 мая, в течение двух месяцев проходил на всех трех площадках Санкт-Петербурга. Среди самых значительных его событий называют исполнение "Аиды" при участии Анны Нетребко, премьерные показы опер "Девушка с Запада" Джакомо Пуччини и "Тангейзер" Рихарда Вагнера. С интересом была встречена российская премьера оперы современного британского композитора Джорджа Бенджамина "Уроки любви и жестокости", прозвучавшая в концертном исполнении в рамках Года музыки Великобритании и России.