Солисты Гранд-Опера представят два балета в рамках "Летних балетных сезонов" в Москве

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Танцовщики парижской Гранд-Опера Элоиз Бурдон и Жереми-Лу Кер выступят 21 и 23 июля с балетами "Жизель" и "Лебединое озеро" на сцене Российского молодежного академического театра (РАМТ) в Москве в рамках "Летних балетных сезонов".

"Исполнять главную партию в "Лебедином озере" - это событие для любой балерины, но огромная честь и ответственность выходить в роли Одетты на родине Чайковского. Это своеобразный вызов и посвящение, ведь для русской публики это культовый балет", - поделилась с ТАСС Бурдон.

По ее словам, в "Лебедином озере" у исполнительницы главной роли есть возможность добавить свою индивидуальность в изображаемый образ. "Двойственность героини - девушка и птица - можно очень интересно передавать с помощью особых движений рук, они позволяют каждой балерине привнести в образ Одетты и Одиллии частицу себя. Можно следовать за музыкой и своими собственными чувствами, не нарушая хореографию", - отметила балерина.

Как рассказали в пресс-службе РАМТ, в 2016 году Кер и Бурдон уже танцевали главные партии в балетах "Дон Кихот" и "Щелкунчик" в рамках "Сезонов". А в 2017 году Кер выступил в спектакле "Ромео и Джульетта".

"Летние балетные сезоны" проходят в РАМТ в 19-й раз с 1 июля по 28 августа. В программе этого года известные классические балеты: "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Золушка", "Дон Кихот", "Спящая красавица", "Жизель", "Ромео и Джульетта" - постановки хореографов Мариуса Петипа, Асафа Мессерера, Леонида Лавровского, Василия Вайнонена, Александра Горского.