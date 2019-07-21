В Шанхае показали фильм на основе китайской оперы "А зори здесь тихие"

ШАНХАЙ, 21 июля. /ТАСС/. Показ фильма, снятого на основе китайской оперы по мотивам повести русского писателя Бориса Васильева "А зори здесь тихие", состоялся в воскресенье в Шанхае и был приурочен к отмечаемому в этом году 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. До начала просмотра перед зрителями, а также посетившими мероприятие представителями генерального консульства РФ в Шанхае, выступил режиссер фильма Тэн Цзюньцзе, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Русский народ внес огромный вклад в мировую цивилизацию и развитие всего мира. Произведение "А зори здесь тихие" всецело отражает борьбу против фашизма в годы Второй мировой войны русского народа и армии, которые защищали свой дом и были преисполнены любовью к миру", - сказал режиссер перед показом в Шанхае, который прошел в городском кинотеатре "Байлигун" в новом районе Пудун.

Тэн Цзюньцзе обратил внимание на то, что фильм снимался по самым высоким техническим стандартам и предназначен для показа в кинотеатрах, способных воспроизводить формат разрешения 8K. При этом он признал, что пока в Китае нет кинозалов с подобными возможностями, поэтому показ проходил в формате 4K. В беседе с корр. ТАСС режиссер рассказал, что фильм будет демонстрироваться в Шанхае в течение месяца в 12 лучших кинотеатрах города. После этого планируется охватить и другие города, в частности, Пекин, Нанкин, Ханчжоу, Харбин и Сиань. Мировая премьера фильма состоялась в декабре прошлого года в Пекине.

"В этом году исполняется 70 лет с момента установления дипломатических отношений между РФ и КНР. Взаимное доверие в политической сфере, экономическое сотрудничество и взаимодействие по международным делам между Россией и Китаем служат в настоящее время образцом межгосударственных отношений. Полагаю, что подготовка фильма на основе китайской оперы по мотивам написанной в 1969 году повести Бориса Васильева "А зори здесь тихие" имеет огромное значение и является ярким событием в культурной жизни", - заявил присутствовавший на показе временно исполняющий обязанности генерального консула РФ в Шанхае Эрнст Юркин.

Китайская опера "А зори здесь тихие", поставленная композитором Тан Цзяньпинем, была создана по заказу Национального центра исполнительских искусств Китая в честь 70-летия победы над фашизмом, ее премьера прошла в ноябре 2015 года в Пекине. Российская премьера состоялась на новой сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге в сентябре 2018 года.