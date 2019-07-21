Определились призеры музыкального фестиваля КВН "Голосящий КиВиН" в Светлогорске

КАЛИНИНГРАД, 21 июля. /ТАСС/. Определены призеры музыкального фестиваля КВН "Голосящий КиВиН" в Светлогорске. Итоги главного конкурса, прошедшего в субботу вечером на площадке театра эстрады "Янтарь - Холл", опубликованы на официальном сайте Телевизионного творческого объединения АМиК, организующего фестиваль.

"Призеры: "Большой КиВиН в Золотом" - "Сборная Снежногорска"; "Большой КиВиН в светлом" - "Михаил Дудиков" (Ставрополь); "Большой КиВиН в Темном" - "Борцы" (Сургут)", - сообщается на сайте объединения АМиК.

Награды "Малый КиВиН в Золотом", "Малый КиВиН в светлом", "Малый КиВиН в темном" и "Президентский КиВиН" завоевали команды "Русская дорога" из Армавира, "Планета Сочи", "Сборная Великобритании К5" и "Сборная Татнефти" (Альметьевск).

Фестиваль стартовал 19 июля и собрал 17 команд КВН. Обладатели призов определились 20 июля в ходе главного гала-концерта и съемки телевизионной версии конкурса, которая выйдет в эфир Первого канала этой осенью. В состав жюри вошли Юлий Гусман, Валдис Пельш, Сергей Светлаков, а также Семен Слепаков, Михаил Галустян. Они определят победителей и обладателей семи наград конкурса - "кивинов" в ходе гала-концерта. Ведущий - Александр Масляков.

Завершится фестиваль гала-концертом участников в воскресенье.

Фестиваль проводится в Светлогорске с лета 2015 года после того, как было принято решение о его переносе из латвийской Юрмалы, где он проходил с 1996 по 2014 год. Идея смотра появилась в 1995 году - в декабре в Московском дворце молодежи состоялся первый "Голосящий КиВиН". По оценкам областного министерства культуры и туризма, фестиваль стал одним из значимых событий в культурной жизни региона. Концерты собирают порядка 5 тыс. зрителей.