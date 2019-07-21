Новый альбом группы "Чиж & Co" выйдет в течение года

КЛИН /Московская область/, 21 июля. /ТАСС/. Первый после 20-летнего перерыва альбом группы "Чиж & Co" выйдет в течение года. Об этом во время пресс-конференции на поле фестиваля "Нашествие" в воскресенье рассказал лидер группы Сергей Чиграков.

"Я возьму на себя смелость сказать, что максимум через год выйдет новая пластинка "Чиж & Co", - сказал музыкант.

Сергей Чиграков - российский музыкант, певец и композитор. Он основатель, вокалист, гитарист и автор песен группы "Чиж & Co", созданной в 1994 году. Последний на данный момент студийный альбом группы под названием "Нечего терять" вышел в 1999 году.

В 2019 году "Нашествие" проходит в юбилейный 20-ый раз. Основная программа фестиваля разворачивается с 19 по 21 июля в селе Большое Завидово. На фестивале организованы три сцены - "Главная", "Наше 2.0" и "Ультра", на которых выступят более 130 коллективов.