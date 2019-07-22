Семичасовой спектакль Робера Лепажа триумфально завершил Чеховский фестиваль в Москве

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Международный театральный фестиваль (МТФ) им. А. П. Чехова, который проходил в Москве в четырнадцатый раз, триумфально завершил в воскресенье свой 2,5-месячный марафон. Финальным аккордом форума стал семичасовой спектакль выдающегося канадского режиссера Робера Лепажа "Семь притоков реки Ота", мировая премьера которого с аншлагом прошла с 19 по 21 июля в российской столице.

Заключительное, воскресное представление, как и два предыдущих, собрало полный зал Театра "Геликон-опера", где состоялся показ грандиозной семичасовой саги о том, как несколько килограммов урана, упавшего на Японию, изменили ход человеческой истории. Один эпизод следует за другим, воссоздавая наитрагичнейшие моменты истории: холокост, оккупация Японии, концентрационный лагерь в Чехии, где подвергаются унижениям евреи. "Семь притоков реки Ота" - это семь актов, разделенных несколькими антрактами от 5 до 45 минут, и на протяжении всего спектакля корреспонденту ТАСС не удалось увидеть ни одного освободившегося места в зале. А в завершение - всеобщая овация.

Замечательный финал

"Я не знаю, радоваться или плакать, но сегодня этим грандиозным представлением завершился очередной, четырнадцатый по счету Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова, который проходил в Москве с 14 мая", - сказал на приеме по случаю закрытия Чехов-феста его генеральный директор Валерий Шадрин. Он отметил, что программа смотра "была яркая, насыщенная, разнообразная". "Я не могу назвать ни одного спектакля, который бы не пользовался успехом у зрителя", - подчеркнул он.

Шадрин напомнил, что в афишу фестиваля вошли 22 спектакля из 14 стран, в числе которых Китай, Германия, Швейцария, Австрия, Япония, Франция, Грузия, Тайвань, Армения, Бразилия, Дания, Великобритания, Канада, Россия. Помимо Москвы, спектакли фестиваля прошли в четырех городах России: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже и Ярославле. В общей сложности состоялось 90 показов. В Москве фестивальные спектакли посмотрели около 50 тыс. зрителей, в российских городах фестивальные показы охватили аудиторию свыше 16 тыс. человек.

"Для нас это счастье, что на финал пришелся спектакль Робера Лепажа, который является фигурой мирового уровня. Сердечно поздравляю всех с замечательным финалом, благодарю всех артистов, техников, которые участвовали в этом спектакле. Для нас это очень трогательно, важно и очень впечатляюще", - заявил гендиректор Чехов-феста.

"Русский папа"

Робер Лепаж поздравил всех создателей спектакля "Семь притоков реки Ота". "Потому что мы тут сыграли настоящую мировую премьеру", - пояснил режиссер.

"Хочу поблагодарить команду Чеховского фестиваля: они не просто участники, не просто помощники, они наши сообщники, - сказал Лепаж. - Мы очень давно работаем с Чеховским фестивалем, и за эти годы мы очень сблизились".

По словам канадца, "это настоящее творческое содружество". "Конечно, в первую очередь хотелось бы поблагодарить Валерия Шадрина, который для меня гораздо больше, чем друг. Это мой русский папа", - признался Лепаж.

Он напомнил, что впервые приехал на Чеховский фестиваль в 2007 году. "Тогда мы играли сразу четыре спектакля, - продолжил режиссер, - и я помню, был вот такой же большой прием, много лиц, я был очень смущен, потому что ведь никого тогда не знал. Благодаря Валерию, за эти долгие годы я узнал очень многих здесь, и многие лица сейчас здесь мне хорошо знакомы. Да здравствует, Чеховский фестиваль!"

Лепаж в России

Робер Лепаж - канадский режиссер театра и кино, актер, драматург и сценарист, основатель и художественный руководитель к квебекского театра Ex Machina. Он также является постановщиком концертных программ, шоу Цирка Дю Солей и оперных спектаклей.

Лепажа связывает долгая история взаимоотношений с Россией. В 2005 году в Москве режиссеру была вручена Международная премия имени К. С. Станиславского. В этом же году на XXVII Московском международном кинофестивале была представлена ретроспектива его фильмов.

Несколько спектаклей Робера Лепажа были показаны в рамках Чеховского фестиваля. На Седьмом фестивале 2007 года московская публика увидела сразу четыре спектакля: "Обратная сторона Луны" ("Золотая маска" за лучший иностранный спектакль сезона, показанный в России), "Проект Андерсен", Busker"s opera и "Трилогия драконов". В 2009 году на Восьмом фестивале был продемонстрирован девятичасовой спектакль "Липсинк" (еще одна "Золотая маска" за лучший иностранный спектакль сезона, показанный в России). В программу фестиваля 2011 года была включена постановка "Эоннагата", сюжет которой построен вокруг истории знаменитого авантюриста шевалье д"Эона.

В 2013 году Лепаж выпустил спектакль "Гамлет/ Коллаж" в Москве, в Театре наций, с Евгением Мироновым, исполнившим все роли. В 2017 году в рамках фестиваля Territoriя был представлен мультимедийный проект Лепажа "Ночь в библиотеке". Как стало известно ТАСС, следующей работой Лепажа в России может стать спектакль по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". "Такая идея бродит в наших умах", - подтвердил режиссер.

Он предупредил, что пока не готов распространяться на эту тему. "Скажу лишь, что задуман совместный проект Ex Machina и Театра наций. Предполагается, что в нем будут участвовать порядка 13 актеров, в числе которых будет Евгений Миронов", - сообщил режиссер.

"Это большой проект, огромного размаха, и только в 2020 году он может состояться. Когда что-то прояснится, я вам лично расскажу", - пообещал Лепаж.

О Чеховском фестивале

XIV Международный театральный фестиваль (МТФ) им. А. П. Чехова проходил с 14 мая по 21 июля. В нем приняли участие 22 театра из России, Австрии, Германии, Китая, Франции и других стран, которые представили спектакли на столичных и региональных сценах.

МТФ им. А. П. Чехова учрежден в 1992 году и с тех пор проводится раз в два года. Форум проходит при поддержке правительства России, правительства Москвы, Министерства культуры РФ и департамента культуры города Москвы, а также правительственных и неправительственных организаций зарубежных стран.

Как сообщил ТАСС генеральный директор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин, следующий форум состоится в Москве летом 2021 года, работа над его программой уже началась.