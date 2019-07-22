Венсан Кассель использовал технику русского единоборства для боевых сцен в новом фильме

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Актер Венсан Кассель использовал русское боевое искусство "Система" для отработки сцен драк в новом фильме Жана-Франсуа Рише "Видок: Охотник на призраков", в котором он сыграл главную роль. Об этом Кассель сообщил в понедельник в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Блуждая по интернету, я наткнулся на описание русского боевого искусства под названием "Система". Мне показалось, что в ней есть что-то очень реалистичное, и такого я точно не видел раньше в фильмах. Так что мы исследовали вопрос, нашли специалиста во Франции, который хоть и не русский, но говорит на русском и провел много времени с русскими военными. Он меня тренировал, и мы построили хореографию драки на этой системе", - сказал он.

Триллер "Видок: Охотник на призраков", основанный на истории жизни легендарного французского детектива XIX века Эжена Франсуа Видока, выходит в российский прокат 25 июля. В фильме рассказывается история преступника, который переходил из тюрьмы в тюрьму и менял профессию, пока не нашел себя на полицейской службе. Здесь он основал и возглавил первый в мире отдел национальной безопасности, где проработал двадцать лет, а затем стал частным детективом.