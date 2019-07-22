Умер актер из фильма "Спортлото-82" Денис Кмит

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Актер Денис Кмит, известный по роли Павла в комедии "Спортлото-82", умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщил продюсер Вячеслав Шмыров на своей странице в Facebook.

"Умер актер Денис Кмит <...> Три с лишним десятилетия после травмы позвоночника он был прикован к инвалидному креслу, а три месяца назад не стало его легендарной мамы - фотохудожника Галины Кмит. Боюсь думать об этой трагедии", - написал Шмыров.

Денис Кмит родился в 1959 году в Москве. В 1981 году окончил школу-студию МХАТ им. Горького. Получил известность благодаря роли Павла, жениха Татьяны, в комедии Леонида Гайдая "Спортлото-82". Также сыграл в фильмах "Цыган" (1967), "Ка-ка-ду" (1992), "Поворот ключа" (1999).