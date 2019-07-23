Сны о суши, гендерном равенстве и разумном потреблении: что смотреть на Eat Film Festival

Смотр проходит во второй раз и предлагает не только насладиться лучшими документалками о еде и продегустировать блюда от российских и заграничных шеф-поваров (что уже само по себе прекрасно), но и обсудить судьбу российского фермерства, шовинизм в ресторанной индустрии и бережное отношение к продуктам. "Большая маленькая ферма" Фильм открытия фестиваля Режиссер Джон Честер, США Можно посмотреть 24, 25 и 27 июля

Описание Кадр из фильма "Большая маленькая ферма" © Eatfilm festival

Невероятная история о том, как обещание собаке привело двух жителей Калифорнии к пониманию законов, по которым живет наша планета. Тот самый круг жизни, про который поется в начале мультфильма "Король лев". Режиссер-документалист Джон Честер во время съемок незаконного собачьего приюта наткнулся на черного голубоглазого щенка, которого не смог не забрать домой. Он и его жена Молли дали псу Тедди обещание, что их дом будет его единственным. Но у арендодателя были на этот счет свои планы, и новой семье было велено съехать с квартиры через месяц. Тогда Джон и Молли решили осуществить свою давнюю мечту и построить экологичную ферму, на которой животные и растения росли естественным путем — на воле и без химии и антибиотиков. У них не было ни денег, ни знаний, ни плодородной земли, но вера в то, что все это может сработать. "Большая маленькая ферма" больше похож на остросюжетную драму, чем на документальный фильм: на протяжении восьми лет Честер снимал, как безжизненная земля превращалась в цветущий сад с десятками обитателей. Конечно, это не произошло по мановению волшебной палочки, и мы можем стать свидетелями долгой, болезненной, но потрясающей трансформации, которая еще раз доказывает, что нет никого мудрее природы, и нет шага мудрее, как покориться ее законам. Кажется, все просто, но глобальный кризис, с которым столкнулось человечество, говорит о том, что мы забыли свои корни и блуждаем в темноте. "Большая маленькая ферма" обязательна к просмотру для всех, может, для кого-то она станет подспорьем для того, чтобы вернуться к настоящему себе и изменить свою жизнь. Также 27 июля пройдет дискуссия, на которой обсудят современных российских фермеров и о чем они мечтают. "Wasted. История о пропавших продуктах" и "Сражение за еду" Режиссеры Анна Чай, Нари Кай, США/ Режиссер Дэн Голдберг, Австралия Можно посмотреть 25, 30 июля и 27, 28 июля соответственно

Описание Кадр из фильма "Wasted. История о пропавших продуктах" © Eatfilm festival

В эпоху, когда экологическая катастрофа стала не просто угрозой, но данностью, принято говорить о раздельном сборе мусора, вреде пластиковых отходов, загрязнении воды и вырубке тропических лесов, но мы далеко не всегда задумываемся о такой простой вещи, как наша еда, и о том, что с ней происходит, когда мы отправляем ее в мусорное ведро. Сколько раз вы выбрасывали просроченные продукты и прогнившие фрукты? Сколько раз брали с полок магазинов то, что вам не нужно, и отказывались покупать "некрасивые" овощи, которые не соответствуют нашим представлениям об идеальных помидорах и морковке? Стали ли бы вы вести себя по-другому, если бы узнали, что одна головка салата-латука разлагается около 25 лет и что именно от разложения органических продуктов на свалке образуется метан, влияющий на изменение климата в 20 раз сильнее, чем углекислый газ? Только в одной Америке 90% производимых продуктов питания отправляются на свалку, система их распределения и продажи противоречит всем законам логики, а лобстеры и тунец, считающиеся сейчас деликатесами, еще каких-то 100 лет назад были пищей для заключенных и собак. Шефы со всего мира — Марио Батали, Дэн Барбер, Массимо Боттура — под предводительством Энтони Бурдена рассказывают шокирующие факты о мире еды и призывают нас к осознанному потреблению. Хотя, по мнению Бурдена, фильм получился слишком позитивным, в то время как на самом деле люди должны осознать весь ужас и безумие происходящего у нас на кухнях и в магазинах. Борется против продуктового расточительства и Ронни Кан, которая начала свой крестовый поход за спасение еды еще в 2004 году. Каждый год 1,3 миллиарда тонн хлеба, мяса и птицы, овощей и фруктов, круп и муки общей стоимостью $750 миллиардов оказывается на помойке. Но Ронни уверена, что человечество еще можно вернуть на путь разумного потребления, подробно о котором рассказывается в фильме "Сражение за еду". О том, как бережно относиться к продуктам, можно будет узнать на публичной дискуссии 27 июля. "Огонь! Революция на кухне" Режиссер Майя Галлус, Великобритания Можно посмотреть 29 и 30 июля

Описание Кадр из фильма "Огонь! Революция на кухне" © Eatfilm festival

Гордон Рамзи, Поль Бокюз, Джейми Оливер, Алекс Атала… Этот список можно продолжать еще долго, но будет ли в нем хоть одна женщина? Рейтинги лучших поваров и ресторанов, обложки журналов, ТВ-шоу, фильмы — шеф-повара сейчас стали новыми рок-звездами, однако женщинам в этом новом пантеоне не место. Даже в популярном документальном сериале Chef’s table в каждом сезоне на женщину-повара в маскулинном поварском мире выделяется только по одной серии. Режиссер Майя Галлус в академичной и скучноватой манере на примере пяти женщин — Виктории Блэйми (Chumley’s), Аманды Коэн (Dirt Candy), Аниты Ло (Annisa), Шарлотты Лэнди (фриланс-шеф) и Сюзанны Барр (Saturday Dinette) — исследует гендерные проблемы ресторанной индустрии, для которой моральное и физическое насилие на кухне стало нормой. На фоне кипящего тестостерона, строгой субординации, армейских порядков и нервных срывов спокойная и дружелюбная атмосфера в "женских" ресторанах кажется практически революционной. Женщины-шефы утверждают, что правила, установившиеся в индустрии, давно пора пересмотреть, и на своем примере показывают, что может быть по-другому. Журналист и куратор Мария Канабаль 30 июля обсудит с публикой, насколько же все-таки сильны гендерные стереотипы в мире гастрономии. "Сны Дзиро о суши" Режиссер Дэвид Гелб, Япония, 2011 Можно посмотреть 26 и 27 июля

Описание Кадр из фильма "Сны Дзиро о суши" © Eatfilm festival

Этой документалке Дэвида Гелба уже почти восемь лет, а ее главному герою — Дзиро Оно, владельцу самого известного и самого недоступного суши-ресторана не только в Японии, но во всем мире, исполнилось 93 года. Этот фильм можно встретить практически в каждой подборке картин о еде. Оно начал работать в небольшом ресторане в городе Хамамацу в возрасте семи лет, затем переехал в Токио, в возрасте 26 лет стал квалифицированным суши-шефом, а в 40 лет открыл свой собственный ресторан "Сукиябаши Дзиро", в котором он работает и по сей день. Как писал Энтони Бурден в своей книге "О еде: строго конфидециально", главное в профессиональной кулинарии не лучший рецепт, инновационная подача, невероятное сочетание вкусков и текстур. "Настоящее приготовление еды заключается в постоянстве, бездумном, неизменном повторении одних и тех же заданий изо дня в день", — подчеркивал он. Именно этим занимался Дзиро всю свою жизнь. Каждый день он делал то, что у него получалось лучше всего, — готовил суши. На примере Оно Гелб показывает, что еда для японцев — не просто средство к существованию и даже не способ самовыражения или достижения популярности, а философия, путь, предназначение, требующее полного самоотречения. Этого же мастер требует и от своих учеников — чтобы человека приняли в команду, он должен пройти неоплачиваемую десятилетнюю стажировку. Японец не готов передать бизнес даже своим сыновьям, потому что считает, что они не достигли нужного уровня знаний. Гости Дзиро также должны обладать определенной смелостью и даже исключительностью — несмотря на то, что ресторан находится на станции метро, а туалета в нем нет совсем, в него можно попасть только по специальному приглашению, а на сайте заведения выложена подробная инструкция о том, как надо есть суши. Меню там тоже нет — все зависит от вдохновения шеф-повара. 26 июля журналистка и активиста Юяма Рэйко расскажет о том, почему дорогие суши-бары похожи на закрытые мужские клубы, можно ли реформировать традиционный суши-этикет и каково быть женщиной, которая превратила приготовление суши в перформанс. "Раменхеды" Режиссер Коки Сигэно, Япония Можно посмотреть 26, 28 июля

Описание Кадр из фильма "Раменхеды" © Eatfilm festival