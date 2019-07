Натали Портман в новом фильме от Marvel сыграет роль Тора

ТАСС, 22 июля. Четвертый фильм о супергерое Marvel "Thor: love and thunder" (режиссер Тайка Вайтити) выйдет в североамериканский прокат 5 ноября 2021 года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании Disney.

"Фильм "Thor: love and thunder" выйдет в североамериканский прокат 5 ноября 2021 года. Четвертый фильм, рассказывающий о судьбе бога грома Тора, также, как и предыдущий, поставит режиссер Тайка Вайтити. Помимо Криса Хемсворта в роли Тора и Тессы Томпсон в роли Валькирии, к роли Джейн Фостер снова возвращается актриса Натали Портман. Именно ее героиня в новом фильме должна взять на себя обязанности Тора-громовержца и стать обладательницей молота Мьельнира", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в российский прокат фильмы традиционно выходят на той же неделе, однако точная дата будет известна примерно за полгода до премьеры.

В пресс-службе также рассказали о датах выхода других блокбастеров Marvel. Например, 7 мая 2021 года состоится мировая премьера фильма Скотта Дерриксона "Doctor Strange in the multiverse of madness", посвященного продолжению истории про доктора Стивена Стрэнджа (в исполнении Бенедикта Камбербэтча - прим. ТАСС), а весной 2021 года будет показан сериал "Loki", посвященный приключениям бога обмана Локи, экранизация расскажет о том, что произошло с ним после событий фильма "Мстители: Финал". Также стало известно о том, что Marvel Studios приступает к работе над фильмом про охотника на вампиров Блэйда, в роли которого снимется двукратный обладатель премии "Оскар" Махершала Али.

Тор - супергерой комиксов Marvel. Персонаж основан на образе бога из германо-скандинавской мифологии. В 2011 году на экраны вышел одноименный полнометражный фильм с Крисом Хемсвортом в главной роли.