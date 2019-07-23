Международная неделя фортепианной музыки проходит в городе-курорте Санья

САНЬЯ /Китай/, 23 июля. /ТАСС/. Вторая международная неделя фортепианной музыки собирает полные залы в городе Санья в южной китайской островной провинции Хайнань.

Как сообщила газета "Санья жибао", музыкальный праздник посвящен отмечаемой в этом году 70-й годовщине образования КНР. В так называемой музыкальной неделе принимают участие как известные китайские музыканты, среди которых Чу Ванхуа, Гао Пин, так и пианисты, композиторы, виртуозы из других стран и регионов. Кроме них, в концертных программах в курортном городе выступают молодые исполнители - учащиеся 17 музыкальных учебных заведений со всего мира.

Известные музыканты и юные пианисты дадут 13 концертов, любители музыки в Санья прослушают лекции о современных тенденциях в фортепианной музыке, их ждут четыре тематических шоу, а также музыкальный форум с участием пианистов-виртуозов и зарубежных исполнителей традиционной китайской музыки.

Первая международная неделя фортепианной музыки в городе Санья с успехом состоялась в феврале 2018 года с участием более 60 китайских и зарубежных музыкантов. В городе прошли 16 мастер-классов по игре на фортепиано, тематические лекции, форумы, а также восемь концертов, один из которых был посвящен инициативе китайского правительства "Один пояс - один путь".