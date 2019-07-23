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Голодец: театральный марафон привлечет внимание жителей регионов к лучшим постановкам

Марафон стартовал в январе во Владивостоке и завершится в Калининграде в конце года

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Проведение всероссийского театрального марафона в регионах России позволит привлечь внимание людей к лучшим спектаклям, убеждена вице-премьер Ольга Голодец.

"Мы считаем, что проведение такого театрального марафона на всем культурном пространстве России привлечет больше зрителей, поможет нам в доведении самых лучших постановок лучших театров России до зрителей", - сказала Голодец на совещании премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

Она отметила, что в целом по стране театральные постановки ежегодно посещают около 40 млн человек. По словам Голодец, 28 июня символ театрального марафона был передан Москве. "Сейчас он в Липецкой области, в Тамбовской области, после чего он перейдет в Южный федеральный округ", - уточнила Голодец.

Марафон стартовал в январе во Владивостоке и завершится в Калининграде в конце 2019 года.

Медведев отметил, что вопросами развития театров надо заниматься и вне контекста проведения года театра в России.

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Голодец, Ольга ЮрьевнаРоссия
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