Минкультуры объявило конкурс концепций развития Театра им. Волкова в Ярославле

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Подать заявку на участие в конкурсе концепций развития Театра им. Волкова в Ярославле можно до 9 августа. Во вторник Минкультуры РФ объявило о начале конкурса.

"Министерство культуры Российской Федерации объявляет конкурс концепций развития федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова", - сообщается на сайте министерства.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 августа. Очный этап состоится 16 августа в Минкультуры.

Ранее между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли произошел конфликт. В начале июля министр культуры РФ Владимир Мединский заявил об увольнении директора и объявил выговор худруку, после чего Марчелли написал заявление об уходе по собственному желанию.

Как сообщил позднее Мединский, новый художественный руководитель театра должен быть объявлен 19 августа. Заместитель художественного руководителя МХАТ им. Горького Сергей Пускепалис стал одним из претендентов.

Театр Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Театр назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского с формулировкой "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".